«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України з використанням системи «Шлях», який налагодили волиняни та рівняни.Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Цей канал налагодила організована група мешканців Рівненської та Волинської областей. Її учасники з метою особистого збагачення організували незаконний виїзд за межі України чоловіків, яких тимчасово обмежено у такому праві під час дії воєнного стану. Останні виїжджали як водії, що здійснюють міжнародні перевезення, та після виїзду вже не поверталися назад в Україну.Під час досудового розслідування було задокументовано та викрито механізм здійснення протиправної діяльності, встановлено причетних осіб, отримано відомості щодо внесення ліцензіатом на міжнародні перевезення до системи «Шлях» громадян України, які виїхали в одну сторону.За результатами вжитих заходів у грудні 2023 року сімом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ) та за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч.3 ст.362 ККУ).Підозрюваним обрано запобіжні заходи. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.Днями досудове розслідування за даним кримінальним провадженням завершено, а його матеріали відносно семи підозрюваних з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду.Вказані заходи проводились оперативно-розшуковими підрозділами Західного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з Управлінням міграційної поліції, слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області та підрозділами Рівненської обласної прокуратури.