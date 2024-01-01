«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу

«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу
Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України з використанням системи «Шлях», який налагодили волиняни та рівняни.

Про це у фейсбуці інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Цей канал налагодила організована група мешканців Рівненської та Волинської областей. Її учасники з метою особистого збагачення організували незаконний виїзд за межі України чоловіків, яких тимчасово обмежено у такому праві під час дії воєнного стану. Останні виїжджали як водії, що здійснюють міжнародні перевезення, та після виїзду вже не поверталися назад в Україну.
«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу

Під час досудового розслідування було задокументовано та викрито механізм здійснення протиправної діяльності, встановлено причетних осіб, отримано відомості щодо внесення ліцензіатом на міжнародні перевезення до системи «Шлях» громадян України, які виїхали в одну сторону.
«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу

За результатами вжитих заходів у грудні 2023 року сімом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через кордон (ч.3 ст.332 ККУ) та за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї (ч.3 ст.362 ККУ).
«Стартап» із переправлення ухилянтів за кордон довів волинян до криміналу

Підозрюваним обрано запобіжні заходи. Санкція статей передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Днями досудове розслідування за даним кримінальним провадженням завершено, а його матеріали відносно семи підозрюваних з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду.

Вказані заходи проводились оперативно-розшуковими підрозділами Західного регіонального управління Держприкордонслужби України спільно з Управлінням міграційної поліції, слідчим управлінням ГУ НП в Рівненській області та підрозділами Рівненської обласної прокуратури.

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Теги: ухилянт, кордон
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