Обірвалося життя 36-річного Героя Юрія Лозіцького з Волині

До Боратинської громади на Волині із фронту надійшла сумна звістка – 12 лютого зупинилося серце 36-річного Захисника України, жителя села РоманівкаПро це Боратинська громада повідомила у фейсбуці.«Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей», - йдеться у повідомленні.У середу, 14 лютого, орієнтовно о 17:00 кортеж з тілом Юрія Лозіцького прибуде до його дому у селі Романівка.Прощання з Захисником відбудеться в четвер, 15 лютого, біля його будинку (с. Романівка, вул. Лісова,8). Об 11:00 траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя.«Вічна пам’ять!» - зазначили у громаді.