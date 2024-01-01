Обірвалося життя 36-річного Героя Юрія Лозіцького з Волині

Обірвалося життя 36-річного Героя Юрія Лозіцького з Волині
До Боратинської громади на Волині із фронту надійшла сумна звістка – 12 лютого зупинилося серце 36-річного Захисника України, жителя села Романівка Юрія Лозіцького.

Про це Боратинська громада повідомила у фейсбуці.

«Низько схиляємо голови у невимовній скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким померлого. Нехай світла пам’ять про нього живе у серцях людей», - йдеться у повідомленні.
Обірвалося життя 36-річного Героя Юрія Лозіцького з Волині

У середу, 14 лютого, орієнтовно о 17:00 кортеж з тілом Юрія Лозіцького прибуде до його дому у селі Романівка.

Прощання з Захисником відбудеться в четвер, 15 лютого, біля його будинку (с. Романівка, вул. Лісова,8). Об 11:00 траурна процесія вирушить до місця останнього спочинку Героя.

«Вічна пам’ять!» - зазначили у громаді.

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Теги: загиблі, війна
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