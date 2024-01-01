Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13 – 18 лютого





Цього тижня глядачі зможуть відчути атмосферність чудових виконавців та прекрасної музики, побувають у любовному трикутнику, разом з героями боротимуться між почуттями та нормами моралі, зачаровуватимуться нашими народними обрядами та пристрасними циганськими романсами. Як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить доволі чаруюче дійство.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 13 до 18 лютого.



У вівторок, 13 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



У руках геніального Автора нова комедія на мотив шекспірівського шедевру «Ромео і Джульєтта». Усе готове до роботи: декорації, сцена, актори… Та не все так просто у житті талановитого митця. Доля майбутньої вистави залежить від безжалісної Цензорки-диктаторки. Саме вона впродовж семи днів віртуозно, не без задоволення знущається над бідолашним, мовляв, «Я хочу кохання без поцілунків», «Я хочу комедію без жартів», і, зрештою, «Я хочу щоб вистава прославляла Імператора Японії»! І коли здається, що нещасний Автор ось-ось здасться, йому спадає на думку неочікуваний сюжетний поворот у своєму шедеврі. То хто ж переможе: диктатура чи свобода?… Перепрошуємо! Цензорка чи Автор?



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У середу, 14 лютого, о 18:00 на основній сцені – концерт «Мелодії закоханих сердець» у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Відчуйте атмосферність чудових виконавців та прекрасної музики, послухайте улюблені пісні у іншому звучанні та знайдіть нові треки для власного плейлиста! Отримайте порцію натхнення від учасників цієї події! Вечір з духом любові та віри у світлі почуття на залишить байдужим жодне серце!



У п’ятницю, 16 лютого, о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Кожен із нас напевно чув чиюсь історію про справжнє кохання, яке не має меж, і людина не здатна «запхати» його у рамки «правильності». У центрі вистави – любовний трикутник, боротьба між почуттями та нормами моралі, боротьба з самим собою заради примирення із соціумом – а все це потрохи знищує особистість і, як жахливо це не звучало б, іноді смерть є єдиним логічним завершенням страждань людини, яка за природою своєю народжена бути щасливою…



У суботу, 17 лютого, о 17:00 на основній сцені – музична драма «Циганка Аза» Михайла Старицького. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 2 години 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава, у якій пануватимуть кохання, пристрасть та зрада. Театральна постановка у якій зустрінуться два світи: український і циганський, наша народна музика й обряди та пристрасні циганські романси й танці. Цікава інсценізація, своєрідні барвисті костюми, живе виконання пісень, і, як завжди, неповторна гра артистів – усе це створить для глядачів доволі чаруюче дійство.



У неділю, 18 лютого, о 12:00 – мюзикл «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



«І у радощах, і в тузі завжди поруч вірні друзі. Той, хто хоче друзів мати, поспішай у нашу хату. Всі сюди, місце друзям є завжди. Не чекай, друзям руку дай. Дружба – найдорожче в світі – знають всі дорослі й діти. Усі звірі, пташки знають: друзів звідусіль чекають», – саме такий заклик звучить у фінальній пісні.





У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 18 лютого, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт 15-20 хвилин).



Заміж за дурника? Нізащо! А якщо... За багатого дурня? Уляна, палко закохана в коваля-кріпака Олексія, не згідна відмовлятися від свого щастя ні за які гроші, бо багатій Стецько їй не любий. Проте останнє слово за батьками, а вони бажають для своєї єдиної доньки заможного життя... Що із цього зрештою вийшло – дізнаєтесь на виставі.



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