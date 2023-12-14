Сенат США проголосував за військову допомогу Україні

Сенат США проголосував за військову допомогу Україні
Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.

Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.

Попередній законопроєкт передбачав $106 мільярдів для України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону США. Однак розгляд документа заблокували республіканці, які хотіли посилити контроль над американсько-мексиканським кордоном. Джо Байден назвав це політичним шантажем.

Натомість лідер демократів у Сенаті Чак Буш підготував план «Б» — законопроєкт про допомогу союзникам без угоди про кордон.


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Теги: США, Джо Байден
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