Сенат США проголосував за військову допомогу Україні
Сьогодні, 13:19
Сенат США проголосував за окремий законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників.
Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.
Попередній законопроєкт передбачав $106 мільярдів для України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону США. Однак розгляд документа заблокували республіканці, які хотіли посилити контроль над американсько-мексиканським кордоном. Джо Байден назвав це політичним шантажем.
Натомість лідер демократів у Сенаті Чак Буш підготував план «Б» — законопроєкт про допомогу союзникам без угоди про кордон.
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Про це в телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Законопроєкт передбачає $95,3 мільярда для трьох країн. Коли спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон проведе голосування за нього та чи взагалі зробить це — невідомо. Він уже розкритикував законопроєкт.
Попередній законопроєкт передбачав $106 мільярдів для України, Ізраїлю, Тайваню та захисту кордону США. Однак розгляд документа заблокували республіканці, які хотіли посилити контроль над американсько-мексиканським кордоном. Джо Байден назвав це політичним шантажем.
Натомість лідер демократів у Сенаті Чак Буш підготував план «Б» — законопроєкт про допомогу союзникам без угоди про кордон.
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