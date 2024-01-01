Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей

Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні гідрологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.

Протягом 14-16 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться поступовий рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями на Волині з подальшим затопленням річкових заплав.

«Триватиме повiльне затоплення сільгоспугiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах вздовж рiчок Прип'ять, Стохiд. Можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь та господарськиx споруд водами рiчок Вижiвка та Стир (перший рівень небезпеки – жовтий), i вiдмiток затоплення житлових будинків (річка Стохiд- г/п Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi (другий рiвень небезпеки - помаранчевий)», - зазначили в гідрометцентрі.

Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей


Нагадаємо, станом на 8 лютого на Волині підтоплені 10,7 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: підтоплення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сенат США проголосував за військову допомогу Україні
Сьогодні, 13:19
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13 – 18 лютого
Сьогодні, 13:00
Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей
Сьогодні, 12:47
На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам
Сьогодні, 12:40
ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Сьогодні, 12:30
Схожі новини
Синоптики: потоп на Волині посилиться Синоптики: потоп на Волині посилиться
09 лютий, 14:55
Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду Потоп на Волині: хати людей заливає, рятувальники відкачують воду
09 лютий, 14:06
За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі За тиждень площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі
08 лютий, 20:25
Синоптики: потоп на Волині триватиме Синоптики: потоп на Волині триватиме
07 лютий, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сенат США проголосував за військову допомогу Україні
Сьогодні, 13:19
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13 – 18 лютого
Сьогодні, 13:00
 0
Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей
Сьогодні, 12:47
 0
На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам
Сьогодні, 12:40
 0
ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Сьогодні, 12:30
 0
Медіа
відео
1/8