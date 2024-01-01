Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні гідрологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на каналі центру в телеграмі.Протягом 14-16 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться поступовий рiст рiвнiв води на 0,1-0,3 м над поточними рiвнями на Волині з подальшим затопленням річкових заплав.«Триватиме повiльне затоплення сільгоспугiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах вздовж рiчок Прип'ять, Стохiд. Можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь та господарськиx споруд водами рiчок Вижiвка та Стир (перший рівень небезпеки – жовтий), i вiдмiток затоплення житлових будинків (річка Стохiд- г/п Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi (другий рiвень небезпеки - помаранчевий)», - зазначили в гідрометцентрі.Нагадаємо, станом на 8 лютогосільськогосподарських угідь, в тому числі 600 гектарів — це присадибні ділянки.