ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера

Американський історикнаписав статтю «Геноцидний міф», в якій препарувавз інтерв'юПро це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.На думку вченого, уявлення путіна про історію помилкові та небезпечні, бо несуть війну, геноцид і фашизм.1. Виправдовуючи війну проти України, путін помилково ототожнює поняття «Русь» і «росія»2. Хибна теза про «штучні» нації породжує геноцид. путін виправдовує масові вбивства «несправжністю» України3. Якби можна було претендувати на територію на основі інтерпретацій минулого, позиція рф була б слабкою, а москва мала б належати Монголії4. Населення російської імперії, яку любить згадувати путін, не мало «російської» національної свідомості, а еліта складалася з іноземців5. Твердженням, що українці є «нацистами», путін хоче ввести в оману світову спільноту. Україна має менше проблем з ультраправими, ніж рф.