ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера

ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Американський історик Тімоті Снайдер написав статтю «Геноцидний міф путіна», в якій препарував псевдоісторичні пасажі президента рф з інтерв'ю Такеру Карлсону.

Про це у телеграмі повідомляє Центр протидії дезінформації.

На думку вченого, уявлення путіна про історію помилкові та небезпечні, бо несуть війну, геноцид і фашизм.

ЦПД наводить 5 головних тез Тімоті Снайдера:

ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера


1. Виправдовуючи війну проти України, путін помилково ототожнює поняття «Русь» і «росія»
2. Хибна теза про «штучні» нації породжує геноцид. путін виправдовує масові вбивства «несправжністю» України
3. Якби можна було претендувати на територію на основі інтерпретацій минулого, позиція рф була б слабкою, а москва мала б належати Монголії
4. Населення російської імперії, яку любить згадувати путін, не мало «російської» національної свідомості, а еліта складалася з іноземців
5. Твердженням, що українці є «нацистами», путін хоче ввести в оману світову спільноту. Україна має менше проблем з ультраправими, ніж рф.

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Теги: історія, Україна
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