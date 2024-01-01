На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили організовану злочинну групу із 8 осіб, які виготовляли фальсифіковані пральні та мийні засоби.Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.Слідство встановило, що житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів.Підпільне виробництво пральних засобів організували в орендованому приміщенні.На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Надалі під виглядом оригіналу товар продавали через мережу Інтернет за цінами нижче ринкових. Реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб.Працівники БЕБ провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. Орієнтовні збитки завдані компаніям правовласникам торгових марок становлять 1,5 млн грн.Наразі 8 фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки та співробітники УСБ України у Волинській області. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.Нагадаємо, суд виніс вирок волинянину, у якого працівники Бюро економічної безпекивартістю майже 2 мільйони гривень.