На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили організовану злочинну групу із 8 осіб, які виготовляли фальсифіковані пральні та мийні засоби.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Слідство встановило, що житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину, необхідні для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів.
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Підпільне виробництво пральних засобів організували в орендованому приміщенні.
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок, права інтелектуальної власності на які належать іноземним компаніям. Надалі під виглядом оригіналу товар продавали через мережу Інтернет за цінами нижче ринкових. Реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб.
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Працівники БЕБ провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. Орієнтовні збитки завдані компаніям правовласникам торгових марок становлять 1,5 млн грн.
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Наразі 8 фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг організованою групою, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі).
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки та співробітники УСБ України у Волинській області. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн

Нагадаємо, суд виніс вирок волинянину, у якого працівники Бюро економічної безпеки вилучили контрафакт вартістю майже 2 мільйони гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: БЕБ, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Сьогодні, 12:30
Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:10
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн
Сьогодні, 11:54
Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд
Сьогодні, 11:39
На Волині ексчиновник, який втік за кордон, складає депутатські повноваження
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Волинського бізнесмена судитимуть за підпільні рідини для електронних сигарет Волинського бізнесмена судитимуть за підпільні рідини для електронних сигарет
08 лютий, 18:56
За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч
02 лютий, 19:17
Бюро економічної безпеки з Волині «допомогло» забудовнику заплатити податки Бюро економічної безпеки з Волині «допомогло» забудовнику заплатити податки
01 лютий, 17:46
Лучанина покарали за контрафакт на 2 мільйони Лучанина покарали за контрафакт на 2 мільйони
24 січень, 15:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13 – 18 лютого
Сьогодні, 13:00
 0
Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей
Сьогодні, 12:47
 0
На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам
Сьогодні, 12:40
 0
ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Сьогодні, 12:30
 0
Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8