Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд

Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд
Фахівці Волинського обласного центру з гідрометеорології вчора, 12 лютого, зафіксували у Луцьку новий температурний рекорд.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

Власне, синоптики зареєстрували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.

«За даними спостережень метеостанції, 12 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 5,9°С рекордне значення 2002 року і склала +16,2°С», - зазначили у Волинському гідрометцентрі.

Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд


Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції, 11 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 1,6°﻿С рекордне значення 1958 року і склала +10,1°﻿С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:10
На Волині «ліву» побутову хімію виробляли десятками тонн
Сьогодні, 11:54
Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд
Сьогодні, 11:39
На Волині ексчиновник, який втік за кордон, складає депутатські повноваження
Сьогодні, 11:25
Арестовича помітили в Монако, – ЗМІ
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого
12 лютий, 20:00
«А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня «А за вікном – майже весна»: яку погоду обіцяють на Волині цього тижня
12 лютий, 13:59
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 лютого
09 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 13 – 18 лютого
Сьогодні, 13:00
 0
Волинян попередили про посилення потопу: під загрозою – житло людей
Сьогодні, 12:47
 0
На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам
Сьогодні, 12:40
 0
ТОП-5 маразмів путіна. Пояснення історика Тімоті Снайдера
Сьогодні, 12:30
 0
Польські фермери наразі блокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною
Сьогодні, 12:10
 0
Медіа
відео
1/8