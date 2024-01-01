Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



Власне, синоптики зареєстрували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.



«За даними спостережень метеостанції, 12 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 5,9°С рекордне значення 2002 року і склала +16,2°С», - зазначили у Волинському гідрометцентрі.







Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції, 11 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 1,6°﻿С рекордне значення 1958 року і склала +10,1°﻿С.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фахівці Волинського обласного центру з гідрометеорології вчора, 12 лютого, зафіксували у Луцьку новий температурний рекорд.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.Власне, синоптики зареєстрували рекорд максимальної температури повітря в Луцьку.«За даними спостережень метеостанції, 12 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 5,9°С рекордне значення 2002 року і склала +16,2°С», - зазначили у Волинському гідрометцентрі.Нагадаємо, за даними спостережень метеостанції, 11 лютого максимальна температура повітря в Луцькуі склала +10,1°﻿С.

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