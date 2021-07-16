У Луцьку зафіксували черговий за зиму температурний рекорд
Сьогодні, 10:40
У Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря.
За даними спостережень метеостанції, 11 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 1,6°С рекордне значення 1958 року і склала +10,1°С.
Попереднє рекордне значення було відмічене у 1958 році і становило +8,5°С.
Зазначимо, що рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С.
За зиму 2023-2024 це уже четвертий температурний максимум у Луцьку.
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За даними спостережень метеостанції, 11 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 1,6°С рекордне значення 1958 року і склала +10,1°С.
Попереднє рекордне значення було відмічене у 1958 році і становило +8,5°С.
Зазначимо, що рекордною температура також була 4 січня 2024 року — +7,5°С.
За зиму 2023-2024 це уже четвертий температурний максимум у Луцьку.
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