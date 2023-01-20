На Волині у двох чоловіків виявили гранату та набої

На Волині у двох чоловіків виявили гранату та набої
На Камінь-Каширщині поліцейські вилучили у волинян гранату та набої.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 11 лютого, на блокпосту у Камінь-Каширському районі під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 38-річного жителя райцентру гранату М-67.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу, слідчо-оперативна група поліції. Небезпечний предмет вилучили.

Цього ж дня, під час перевірки умов зберігання мисливської зброї за місцем проживання 50-річного жителя району, поліцейський офіцер громади виявив 14 патронів калібру 5,45 мм. Їх також вилучили.

Окрім того, за місцем проживання 38-річного жителя Камінь-Каширського поліцейські виявили та вилучили 17 набоїв калібру 7,62 мм.

Усе вилучене направили на дослідження у Волинський експертно-криміналістичний центр МВС.

За усіма фактами незаконного поводження з боєприпасами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
На Волині у двох чоловіків виявили гранату та набої



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Теги: Волиняни, граната, набої
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