«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну

«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну
Він народився в м. Тюмень, але повернувся на рідну Волинь. Тут його коріння, рід, земля, майбутнє.

Про це йдеться на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у фейсбуці.

«Війна не має стабільної тактики, вона завжди змінюється.
Коли у 2014 році відбувались штурмові дії, то бій тривав хвилин пʼятнадцять: автомати, піхота. Зараз бій інакший, до того ж технологічний процес під час війни значно швидший, і кожен раз, кожен день треба готуватись до чогось нового.

Коли ти на позиції, то кожну хвилину маєш бути готовим до всього. Це морально і фізично важко. Втомлює. Фізично, бо ти постійно копаєш. А морально, бо ти відчуваєш на своїй шкурі всі ці обстріли артилерії, авіації.

Але ти тримаєшся, як можеш. Спілкуєшся з дружиною, дітьми. Вони найбільша підтримка. Коли вони розповідають про свої будні, проблеми, то ти ніби перемикаєшся і стає легше. Цивільне життя воно інше», - розповів боєць з Волині.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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