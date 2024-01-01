«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну





Про це



«Війна не має стабільної тактики, вона завжди змінюється.

Коли у 2014 році відбувались штурмові дії, то бій тривав хвилин пʼятнадцять: автомати, піхота. Зараз бій інакший, до того ж технологічний процес під час війни значно швидший, і кожен раз, кожен день треба готуватись до чогось нового.



Коли ти на позиції, то кожну хвилину маєш бути готовим до всього. Це морально і фізично важко. Втомлює. Фізично, бо ти постійно копаєш. А морально, бо ти відчуваєш на своїй шкурі всі ці обстріли артилерії, авіації.



Але ти тримаєшся, як можеш. Спілкуєшся з дружиною, дітьми. Вони найбільша підтримка. Коли вони розповідають про свої будні, проблеми, то ти ніби перемикаєшся і стає легше. Цивільне життя воно інше», - розповів боєць з Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Він народився в м. Тюмень, але повернувся на рідну Волинь. Тут його коріння, рід, земля, майбутнє.Про це йдеться на сторінці 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців у фейсбуці.«Війна не має стабільної тактики, вона завжди змінюється.Коли у 2014 році відбувались штурмові дії, то бій тривав хвилин пʼятнадцять: автомати, піхота. Зараз бій інакший, до того ж технологічний процес під час війни значно швидший, і кожен раз, кожен день треба готуватись до чогось нового.Коли ти на позиції, то кожну хвилину маєш бути готовим до всього. Це морально і фізично важко. Втомлює. Фізично, бо ти постійно копаєш. А морально, бо ти відчуваєш на своїй шкурі всі ці обстріли артилерії, авіації.Але ти тримаєшся, як можеш. Спілкуєшся з дружиною, дітьми. Вони найбільша підтримка. Коли вони розповідають про свої будні, проблеми, то ти ніби перемикаєшся і стає легше. Цивільне життя воно інше», - розповів боєць з Волині.

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