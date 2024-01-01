У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка

У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка
На сирійському аеродромі Шайрат готують операторів БПЛА для війни проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.

"Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.

Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.

Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", - йдеться в повідомленні.

Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у двох чоловіків виявили гранату та набої
Сьогодні, 10:04
«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну
Сьогодні, 10:00
У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка
Сьогодні, 09:45
Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:14
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти
Сьогодні, 10:29
«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну «Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну
Сьогодні, 10:00
Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Сьогодні, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі спецпризначенці з «Любарта» стали частиною бригади «Азов». ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину
Сьогодні, 11:03
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
 0
У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова
Сьогодні, 10:50
 0
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8