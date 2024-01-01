У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка
Сьогодні, 09:45
На сирійському аеродромі Шайрат готують операторів БПЛА для війни проти України.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.
"Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.
Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", - йдеться в повідомленні.
Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.
"Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.
Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.
Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", - йдеться в повідомленні.
Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у двох чоловіків виявили гранату та набої
Сьогодні, 10:04
«Народився в російському місті Тюмень, але повернувся на рідну Волинь»: боєць, який воює за Україну
Сьогодні, 10:00
У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:14