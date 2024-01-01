У Сирії на аеродромі готують російських операторів БпЛА для війни проти України, – розвідка





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Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва.



"Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.



Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.



Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", - йдеться в повідомленні.



Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На сирійському аеродромі Шайрат готують операторів БПЛА для війни проти України.Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що у Сирії тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва."Навчання для московитів проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому Шайрат.Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad.Очолює військові навчання один із командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників", - йдеться в повідомленні.Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.

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