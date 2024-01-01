Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету

Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 395990 (+790) осіб,

– танків - 6416 (+10),

– бойових броньованих машин - 11977 (+21),

– артилерійських систем - 9481 (+6),

– РСЗВ - 981 (+0),

– засоби ППО - 666 (+0),

– літаків - 332 (+0) од,

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),

– крилаті ракети - 1882 (+1),

– кораблі / катери - 24 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7),

– спеціальна техніка - 1514 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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