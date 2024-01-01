Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Сьогодні, 09:30
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 395990 (+790) осіб,
– танків - 6416 (+10),
– бойових броньованих машин - 11977 (+21),
– артилерійських систем - 9481 (+6),
– РСЗВ - 981 (+0),
– засоби ППО - 666 (+0),
– літаків - 332 (+0) од,
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),
– крилаті ракети - 1882 (+1),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7),
– спеціальна техніка - 1514 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 395990 (+790) осіб,
– танків - 6416 (+10),
– бойових броньованих машин - 11977 (+21),
– артилерійських систем - 9481 (+6),
– РСЗВ - 981 (+0),
– засоби ППО - 666 (+0),
– літаків - 332 (+0) од,
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),
– крилаті ракети - 1882 (+1),
– кораблі / катери - 24 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7),
– спеціальна техніка - 1514 (+1).
Дані уточнюються.
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