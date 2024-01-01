Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 395990 (+790) осіб,



– танків - 6416 (+10),



– бойових броньованих машин - 11977 (+21),



– артилерійських систем - 9481 (+6),



– РСЗВ - 981 (+0),



– засоби ППО - 666 (+0),



– літаків - 332 (+0) од,



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),



– крилаті ракети - 1882 (+1),



– кораблі / катери - 24 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7),



– спеціальна техніка - 1514 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 395990 (+790) осіб,– танків - 6416 (+10),– бойових броньованих машин - 11977 (+21),– артилерійських систем - 9481 (+6),– РСЗВ - 981 (+0),– засоби ППО - 666 (+0),– літаків - 332 (+0) од,– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7302 (+45),– крилаті ракети - 1882 (+1),– кораблі / катери - 24 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 12599 (+7),– спеціальна техніка - 1514 (+1).Дані уточнюються.

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