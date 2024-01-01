Курс валют у Луцьку 12 лютого





Про це повідомляє



Євро купують за 41.12, а продають за 41.55.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.64.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 лютого готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 41.12, а продають за 41.55.Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.64.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

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