Курс валют у Луцьку 12 лютого

Курс валют у Луцьку 12 лютого
12 лютого готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.12, а продають за 41.55.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.43, а продають за 9.64.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:14
Росіяни найбільше штурмують на Авдіївському та та Мар'їнському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
Майстер-самоучка з Луцька робить скрипку-довбанку з Лесиного ясена
Сьогодні, 08:20
Вагітність дала сил пережити смерть чоловіка: історія вдови загиблого бійця з Волині, яка сама виховує чотирьох дітей
Сьогодні, 07:10
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 9 лютого Курс валют у Луцьку 9 лютого
09 лютий, 09:16
Курс валют у Луцьку 8 лютого Курс валют у Луцьку 8 лютого
08 лютий, 09:20
Курс валют у Луцьку 7 лютого Курс валют у Луцьку 7 лютого
07 лютий, 09:48
Курс валют у Луцьку на 6 лютого Курс валют у Луцьку на 6 лютого
06 лютий, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Захисники знищили ще 790 окупантів, 45 ворожих дронів та крилату ракету
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 12 лютого
Сьогодні, 09:14
 0
Росіяни найбільше штурмують на Авдіївському та та Мар'їнському напрямках, – Генштаб
Сьогодні, 09:01
 0
Майстер-самоучка з Луцька робить скрипку-довбанку з Лесиного ясена
Сьогодні, 08:20
 0
Вагітність дала сил пережити смерть чоловіка: історія вдови загиблого бійця з Волині, яка сама виховує чотирьох дітей
Сьогодні, 07:10
 0
Медіа
відео
1/8