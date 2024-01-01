На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти

Колошва Віталій Леонідович, 03.04.1983 року народження, житель с. Тельчі Красновільського старостинського округу.



Про це



"27 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання загинув в районі Донецької області, довгий час вважався зниклим безвісти. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави.



Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику!" - йдеться в повідомленні.



У громаді оголосили триденну жалобу.



Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У жорстокій війні з російським агресором загинув Герой, 03.04.1983 року народження, житель с. Тельчі Красновільського старостинського округу.Про це повідомили у Колківській громаді."27 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання загинув в районі Донецької області, довгий час вважався зниклим безвісти. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави.Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику!" - йдеться в повідомленні.У громаді оголосили триденну жалобу.Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.

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