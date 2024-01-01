На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти

На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти
У жорстокій війні з російським агресором загинув Герой Колошва Віталій Леонідович, 03.04.1983 року народження, житель с. Тельчі Красновільського старостинського округу.

Про це повідомили у Колківській громаді.

"27 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання загинув в районі Донецької області, довгий час вважався зниклим безвісти. Із стійкістю та мужністю залишився вірним присязі та боронив цілісність нашої держави.

Уся Колківська громада схиляє голови в глибокій скорботі, щиро співчуваємо сім'ї, рідним і близьким Героя. Низький уклін нашому Воїну-Захиснику!" - йдеться в повідомленні.

У громаді оголосили триденну жалобу.

Зазначається, що усі деталі про зустріч траурного кортежу та дату поховання буде повідомлено додатково.
На Донеччині загинув Герой з Волині Віталій Колошва, який вважався зниклим безвісти

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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