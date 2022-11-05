У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова

У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова
Федерація баскетболу міста Києва повідомила, що в Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

Про це федерація повідомила на сторінці у фейсбуці.

"Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловлюють глибоке співчуття нашим колегам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову у зв'язку з трагічною смертю їхнього сина. 17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері, 11 лютого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.

"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - вісім молодих людей арабської зовнішності.
Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - наголошують у федерації.

Раніше Вова займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Німеччина, вбивство, баскетболіст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину
Сьогодні, 11:03
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова
Сьогодні, 10:50
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Сьогодні, 10:45
У Луцьку зафіксували черговий за зиму температурний рекорд
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку У Німеччині чоловік застрелив колишню дружину-лучанку
05 листопад, 2022, 06:40
Лікування на смерть: у Німеччині медпрацівник вбив понад 90 людей Лікування на смерть: у Німеччині медпрацівник вбив понад 90 людей
28 серпень, 2017, 15:47
У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови У Нікополі невідомі вбили заступника міського голови
08 лютий, 12:16
Чоловік, який на Північному ринку в Луцьку зарізав товариша, проведе за ґратами 5 років Чоловік, який на Північному ринку в Луцьку зарізав товариша, проведе за ґратами 5 років
05 лютий, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцькі спецпризначенці з «Любарта» стали частиною бригади «Азов». ВІДЕО
Сьогодні, 11:15
 0
П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину
Сьогодні, 11:03
 0
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
Сьогодні, 11:00
 0
У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова
Сьогодні, 10:50
 0
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8