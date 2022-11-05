У Німеччині вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова

Володимира Єрмакова.



Про це федерація



"Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловлюють глибоке співчуття нашим колегам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову у зв'язку з трагічною смертю їхнього сина. 17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері, 11 лютого", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа.



"Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - вісім молодих людей арабської зовнішності.

Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - наголошують у федерації.



Раніше Вова займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Федерація баскетболу міста Києва повідомила, що в Німеччині вбили 17-річного українського баскетболістаПро це федерація повідомила на сторінці у фейсбуці."Федерація баскетболу Києва й уся українська баскетбольна спільнота висловлюють глибоке співчуття нашим колегам Тетяні Гнатюк і Геннадію Єрмакову у зв'язку з трагічною смертю їхнього сина. 17-річний Володимир Єрмаков, у якого, здавалося, все життя попереду, був убитий у Німеччині в суботу ввечері, 11 лютого", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що Володя і його другвиступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа."Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони - українці! За попередньою інформацією злочинці - вісім молодих людей арабської зовнішності.Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - наголошують у федерації.Раніше Вова займався баскетболом у Києві і грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12" (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16)

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