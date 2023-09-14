П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину

Волинянину, підозрюваному у, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 26-річному жителю одного із сіл Ковельського району повідомлено про підозру у незаконному проникненні до житла, заподіяні тілесних ушкоджень неповнолітній та її зґвалтуванні (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 152 КК України).Слідство встановило, що пізно увечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло, зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, та долаючи опір і заподіюючи тілесних ушкоджень, зґвалтував.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.