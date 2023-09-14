П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину

П’яний волинянин заліз до сусідів і зґвалтував дитину
Волинянину, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 26-річному жителю одного із сіл Ковельського району повідомлено про підозру у незаконному проникненні до житла, заподіяні тілесних ушкоджень неповнолітній та її зґвалтуванні (ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 152 КК України).

Слідство встановило, що пізно увечері 4 лютого 2024 року нетверезий молодик незаконно проник у сусідське житло, зайшов у кімнату 16-річної дівчини, яка спала, та долаючи опір і заподіюючи тілесних ушкоджень, зґвалтував.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування: Ковельське РУП ГУНП в області.

Довідково:

Згідно із санкцією ч. 3 ст. 152 КК України, зґвалтування неповнолітньої особи - карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.


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Теги: зґвалтування, Волинь
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