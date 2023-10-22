На Волині ексчиновник, який втік за кордон, складає депутатські повноваження

Сергій Коба, який втік за кордон, складає повноваження депутата Володимирської міської ради.



Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка на брифінгу зі ЗМІ, - пише



Зі слів міського голови, від депутата Сергія Коби, який втік за кордон надійшла заява про складення повноважень. Депутати будуть розглядати її на найближчій сесії.



Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сергій Коба поїхав у відрядження в Литву та не повернувся звідти. Згодом він написав заяву про звільнення.



Як розповів Ігор Пальонка, кількаденне відрядження до Литви, метою якою було перейняти досвід щодо використання альтернативних джерел енергії, збору та утилізації сміття, планувалося заздалегідь. Окрім Сергія Коби, до складу делегації увійшов перший заступник, а також начальник управління містобудування та керівник КП «Полігон». Згідно з розпорядженням про відрядження вони мали повернутись в Україну 15 вересня. Від членів делегації, яка побувала у Литві, стало відомо, що Сергію Кобі нібито стало погано просто в дорозі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ексдиректор комунального підприємства «Володимиртепло», який втік за кордон, складає повноваження депутата Володимирської міської ради.Про це повідомив міський голована брифінгу зі ЗМІ, - пише ВСН Зі слів міського голови, від депутата Сергія Коби, який втік за кордон надійшла заява про складення повноважень. Депутати будуть розглядати її на найближчій сесії.Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сергій Коба поїхав у відрядження в Литву та не повернувся звідти. Згодом він написав заяву про звільнення.Як розповів Ігор Пальонка, кількаденне відрядження до Литви, метою якою було перейняти досвід щодо використання альтернативних джерел енергії, збору та утилізації сміття, планувалося заздалегідь. Окрім Сергія Коби, до складу делегації увійшов перший заступник, а також начальник управління містобудування та керівник КП «Полігон». Згідно з розпорядженням про відрядження вони мали повернутись в Україну 15 вересня. Від членів делегації, яка побувала у Литві, стало відомо, що Сергію Кобі нібито стало погано просто в дорозі.

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