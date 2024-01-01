Безжальна війна обірвала життя 29-річного Героя з Волині: спогади про Андрія Бойчука

Світлани та Святослава Бойчуків з Рожища, котрі втратили на війні свого сина Андрія. Це день скорботи та пам’яті для всіх жителів нашої громади, адже маємо знати і шанувати кожного Героя-земляка, хто віддав за нас своє життя.



Про це



Солдат Андрій Святославович Бойчук загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.



Безжальна війна в одну мить обірвала молоде життя 29-річного Героя.



Стрілець-зенітник Андрій Бойчук був призваний на військову службу по мобілізації 20 липня 2022 року.



"Молодий, завзятий, цілеспрямований. У мирний час він будував плани на життя, та війна не дала їм здійснитися. Як справжній чоловік, Андрій Бойчук зі зброєю в руках піднявся боронити Україну, її свободу і незалежність.



Побратими згадують, що Андрій був виваженим та мотивованим вояком, ніколи не нарікав на труднощі, при потребі намагався завжди підтримати тих, хто був поруч.



Ні через рік, ні через інший проміжок часу не можна змиритися з такою втратою. Надзвичайно коротким і яскравим, як спалах зірки, було життя Героя Андрія Бойчука.



За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент України Володимир Зеленський відзначив Андрія Бойчука державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня посмертно (Указ № 746/2023).



На жаль, наша громада платить неймовірно високу ціну за відносний мир і спокій на нашій території. Йдуть до небесного війська найкращі сини…



Нині Андрій Бойчук назавжди в строю, в строю Небесного війська, і назавжди у наших серцях та нашій пам’яті.



Вічна і світла шана загиблому воїну Андрію Бойчуку, творцю новітньої історії української державності, який захищав право українців жити по своїй волі та на своїй землі!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 лютого стало скорботним днем не лише для родинитаз Рожища, котрі втратили на війні свого сина. Це день скорботи та пам’яті для всіх жителів нашої громади, адже маємо знати і шанувати кожного Героя-земляка, хто віддав за нас своє життя.Про це повідомляють у Рожищенській громаді.Солдатзагинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області.Безжальна війна в одну мить обірвала молоде життя 29-річного Героя.Стрілець-зенітник Андрій Бойчук був призваний на військову службу по мобілізації 20 липня 2022 року."Молодий, завзятий, цілеспрямований. У мирний час він будував плани на життя, та війна не дала їм здійснитися. Як справжній чоловік, Андрій Бойчук зі зброєю в руках піднявся боронити Україну, її свободу і незалежність.Побратими згадують, що Андрій був виваженим та мотивованим вояком, ніколи не нарікав на труднощі, при потребі намагався завжди підтримати тих, хто був поруч.Ні через рік, ні через інший проміжок часу не можна змиритися з такою втратою. Надзвичайно коротким і яскравим, як спалах зірки, було життя Героя Андрія Бойчука.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Президент України Володимир Зеленський відзначив Андрія Бойчука державною нагородою - орденом "За мужність" III ступеня посмертно (Указ № 746/2023).На жаль, наша громада платить неймовірно високу ціну за відносний мир і спокій на нашій території. Йдуть до небесного війська найкращі сини…Нині Андрій Бойчук назавжди в строю, в строю Небесного війська, і назавжди у наших серцях та нашій пам’яті.Вічна і світла шана загиблому воїну Андрію Бойчуку, творцю новітньої історії української державності, який захищав право українців жити по своїй волі та на своїй землі!" - йдеться в повідомленні.

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