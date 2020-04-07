На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки
Сьогодні, 10:30
Поліцейські встановили зловмисника, який обікрав дачу пенсіонерки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 12 лютого, до поліції звернулася 75-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що у період з листопада по лютий невідомий викрав з її дачі у Володимирському районі господарські речі.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Володимира.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 12 лютого, до поліції звернулася 75-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що у період з листопада по лютий невідомий викрав з її дачі у Володимирському районі господарські речі.
Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Володимира.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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