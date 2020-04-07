На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки

На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки
Поліцейські встановили зловмисника, який обікрав дачу пенсіонерки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 12 лютого, до поліції звернулася 75-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що у період з листопада по лютий невідомий викрав з її дачі у Володимирському районі господарські речі.

Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Володимира.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, дача, пограбування, пенсіонерка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Безжальна війна обірвала життя 29-річного Героя з Волині: спогади про Андрія Бойчука
Сьогодні, 10:55
18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ
Сьогодні, 10:45
На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки
Сьогодні, 10:30
Українська ППО знищила 16 з 23 «шахедів»
Сьогодні, 10:15
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку У дворі будинку побили і пограбували 84-річну волинянку
07 квітень, 2020, 13:11
На Волині 31- річний чоловік пограбував односельця На Волині 31- річний чоловік пограбував односельця
20 грудень, 2023, 11:30
Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО Як 71-річна пенсіонерка з Білорусі живе та господарює у батьківській хаті на Волині. ВІДЕО
28 листопад, 2023, 10:50
На Волині судили молдаванина, який разом зі спільником проникли у будинок і вкрали 170 тисяч На Волині судили молдаванина, який разом зі спільником проникли у будинок і вкрали 170 тисяч
26 вересень, 2023, 14:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода сказилася: у Луцьку – новий температурний рекорд
Сьогодні, 11:39
 0
На Волині ексчиновник, який втік за кордон, складає депутатські повноваження
Сьогодні, 11:25
 0
Арестовича помітили в Монако, – ЗМІ
Сьогодні, 11:05
 0
Безжальна війна обірвала життя 29-річного Героя з Волині: спогади про Андрія Бойчука
Сьогодні, 10:55
 0
18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8