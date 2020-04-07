На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Учора, 12 лютого, до поліції звернулася 75-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що у період з листопада по лютий невідомий викрав з її дачі у Володимирському районі господарські речі.



Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Володимира.



За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановили зловмисника, який обікрав дачу пенсіонерки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 12 лютого, до поліції звернулася 75-річна жителька Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що у період з листопада по лютий невідомий викрав з її дачі у Володимирському районі господарські речі.Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 52-річний житель Володимира.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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