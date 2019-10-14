У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
Волинські рятувальники здійснили чотири виїзди для відкачування води з обійсть волинян.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.
Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.
Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.
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