У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.



Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники здійснили чотири виїзди для відкачування води з обійсть волинян.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.

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