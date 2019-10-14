У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки

У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Волинські рятувальники здійснили чотири виїзди для відкачування води з обійсть волинян.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк за допомогою мотопомпи відпомпували воду з підвального приміщення житлового багатоквартирного будинку у місті Луцьку, що на вулиці Корольова.

Аварійно-рятувальні роботи з відкачування води з підтоплених присадибних ділянок, підвалів будинків та споруд проводились також у місті Володимир, у селищах Торчин та Голоби.
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, рятувальники, вода, багатоповерхівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
На яких маршрутах у Луцьку їздять комфортабельні та сучасні автобуси*
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 13 лютого
Сьогодні, 09:35
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж У луцькій багатоповерхівці не можуть полагодити водопостачання, бо над місцем, де прорвала труба, стоїть гараж
14 жовтень, 2019, 15:20
У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован У Луцьку рятувальники витягнули собаку, яка впала у котлован
08 лютий, 12:46
На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків На Волині рятувальники продовжують відкачувати воду із затоплених будинків
03 лютий, 21:19
У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці У Луцьку на Кравчука – пожежа в багатоповерхівці
01 лютий, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
 0
На яких маршрутах у Луцьку їздять комфортабельні та сучасні автобуси*
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку 13 лютого
Сьогодні, 09:35
 0
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8