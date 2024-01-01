Українська ППО знищила 16 з 23 «шахедів»

Українська ППО знищила 16 з 23 «шахедів»
У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.

Про це повідомили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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