Українська ППО знищила 16 з 23 «шахедів»





Про це



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.



В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.Про це повідомили у Повітряних силах.До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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