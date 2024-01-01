Українська ППО знищила 16 з 23 «шахедів»
Сьогодні, 10:15
У ніч на 13 лютого 2024 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Приморсько-Ахтарськ – рф., мис Чауда – Крим.
Про це повідомили у Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 16 ударних БпЛА противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.
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