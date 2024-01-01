18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ

18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ
СБУ затримала на Київщині російського агента, який орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині.

Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ.
Також його цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ.

Для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому.

Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник фсб, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України.

Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері.

За виконання ворожих завдань зрадник отримував від фсб гроші, які надходили на його банківську картку.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку «заходили» кошти від фсб.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
18-річний киянин орендував квартиру біля аеродрому, щоб шпигувати за літаками ЗСУ

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: Росія, Україна, війна
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