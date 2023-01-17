Арестовича помітили в Монако, – ЗМІ

Олексія Арестовича помітили в Монако.



Про це стало відомо з короткого відео



На відео Арестович помічає, що його знімають. Спочатку він викидає знак "вікторії". А потім починає попереджати, що за зйомку загрожує кримінальне переслідування.



Судячи з відео, Арестович під час зйомки знаходився поруч з казино "Монте-Карло".



1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL.media повідомляв, що Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).

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