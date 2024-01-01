ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 вояк.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,
– танків ‒ 6424 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
– артилерійських систем – 9500 (+19) од,
– РСЗВ – 981 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
– спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).
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Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,
– танків ‒ 6424 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,
– артилерійських систем – 9500 (+19) од,
– РСЗВ – 981 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 667 (+1) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),
– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,
– спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).
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