ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу





Про це йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,



– танків ‒ 6424 (+8) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,



– артилерійських систем – 9500 (+19) од,



– РСЗВ – 981 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 667 (+1) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),



– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,



– спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 вояк.Про це йдеться у зведенні Генштабу.– особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,– танків ‒ 6424 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,– артилерійських систем – 9500 (+19) од,– РСЗВ – 981 (+0) од,– засоби ППО ‒ 667 (+1) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,– спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

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