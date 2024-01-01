ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу

ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 вояк.

Про це йдеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько397080 (+1090) осіб,

– танків ‒ 6424 (+8) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27) од,

– артилерійських систем – 9500 (+19) од,

– РСЗВ – 981 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 667 (+1) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30),

– крилаті ракети ‒ 1882 (+0),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24) од,

– спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
На яких маршрутах у Луцьку їздять комфортабельні та сучасні автобуси*
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку 13 лютого
Сьогодні, 09:35
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти На Волині попрощалися з Героєм Вадимом Ковальчуком, який вважався зниклим безвісти
12 лютий, 16:11
«Поранення в шию – одне з найважчих, з якими мали справу»,– військовий лікар з Волині Тарас Мороз «Поранення в шию – одне з найважчих, з якими мали справу»,– військовий лікар з Волині Тарас Мороз
12 лютий, 12:55
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Сергієм Гавруком
12 лютий, 11:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку рятувальники відкачували воду з підвалу багатоповерхівки
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ ліквідували майже 1100 окупантів за добу
Сьогодні, 09:50
 0
На яких маршрутах у Луцьку їздять комфортабельні та сучасні автобуси*
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку 13 лютого
Сьогодні, 09:35
 0
Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, – Генштаб
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8