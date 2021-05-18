На яких маршрутах у Луцьку їздять комфортабельні та сучасні автобуси*

Комфортно, зручно, сучасно та екологічно – і це далеко не усі переваги автобусних міських перевезень у Луцьку від компанії «Бест Ленад Груп».Лучани відчули значне покращення пасажирських перевезень ще у 2021 році, коли компанія однією з перших в Україні надала лучанам можливість користуватися комфортабельним європейським транспортом.Зараз компанія «Бест Ленад Груп» обслуговує вісім автобусних маршрутів у Луцьку. Її директоррозповів про виклики, з якими їм доводиться стикатися, та про перспективи розвитку в обласному центрі.Керівник «Бест Ленад Груп» наголосив, що вони роблять усе, аби людям було комфортно пересуватися містом., – розповів він.Юрій Романюк зазначив, що автобуси компанії – одні з найперших машин класу «Євро-5», які з'явилися в Україні.Європейський рівень перевезень – це не лише великі та екологічні автобуси, але й багато інших зручностей.На 8 маршрутах у Луцьку курсує понад 30 автобусів VDL та MAN з кондиціонерами, які дозволяють тримати оптимальну для пасажирів температуру: взимку в автобусах тепло, влітку – прохолодно.– зазначив Юрій Романюк.Всі автобуси «Бест Ленад Груп» пристосовані для надання комфортних послуг маломобільним групам населення. Окрім того, понад 25-30% від загальної кількості пасажирів у автобусах компанії – це пільгові категорії, хоч перевізник і не отримує компенсації, як, до прикладу, комунальне підприємство ЛПЕ.Юрій Романюк наголосив, що його компанія не отримує жодних субвенцій, а покладається лише на свої сили. Викликів нині чимало, але компанія продовжує успішно розвиватися та планує збільшити кількість автобусів на усіх маршрутах.Попри складну ситуацію в Україні, повномасштабне вторгнення рф, компанія «Бест Ленад Груп» продовжує працювати, надавати якісні послуги перевезення та на досягнутому зупинятися не збирається., – зазначив Юрій Романюк.Тож компанія «Бест Ленад Груп» продовжує робити усе, аби лучани відчували себе комфортно, пересуваючись у сучасних та європейських автобусах.