Курс валют у Луцьку 13 лютого

Курс валют у Луцьку 13 лютого
13 лютого готівковий курс долара становить 38.00, продають його за 38.50.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.22, а продають за 41.58.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.46, а продають за 9.64.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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