Ковельське МТМО стало учасником проєкту із вдосконалення невідкладної допомоги при інсульті

Ковельське МТМО стало учасником проєкту із вдосконалення невідкладної допомоги при інсульті
Ковельське МТМО стало одним із 15 закладів охорони здоров’я України, які були залучені до реалізації проєкту із вдосконалення системи невідкладної допомоги при гострому інсульті.

Навчання стало можливим завдяки ініціативі Міністерства охорони здоров'я України за підтримки Світового банку (провайдер - Українська асоціація нейрохірургів), повідомляють у Ковельському МТМО.

Під час тренінгів лікарі та середній медичний персонал інсультного центру та неврологічного відділення лікарні опановували сучасні підходи до ведення пацієнтів з підозрою на гострий мозковий інсульт, реваскуляризаційну терапію при ішемічному інсульті та допомогу пацієнтам із різними видами геморагічного інсульту та ін.

Лікарі ознайомились з останніми змінами в законодавстві щодо лікування інсульту, наказами профільного міністерства, новими клінічними дослідженнями та рекомендаціями від Європейської організації інсульту.

Важливою частиною тренінгів стали практичні заняття для медичних сестер, адже саме їхня щоденна робота з ведення пацієнта в стаціонарі, правильний догляд за хворими безпосередньо впливають на результат лікування в цілому.


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Теги: ковельське мтмо, проєкт
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