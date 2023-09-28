Бояться що вантажівки конфіскують: водії, у яких з причепів висипали зерно на волинському кордоні, не наважуються повертатися в Україну
Сьогодні, 05:12
Три українські вантажівки, з яких напередодні польські фермери висипали зерно просто на дорогу, залишаються у волинському пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ». Ані їхати, як планували, до Литви, ані повертатися в Україну вказівки нема.
Про це повідомив Радіо Свобода 12 лютого один із далекобійників Вадим Шеретюк.
«Перевізник готує документи на повернення, але каже, що сам наразі не знає, що і як буде. Як відреагує польська сторона на перетин, як відреагує наша сторона, бо цей вантаж був завантажений, замитнений, ще й тонаж висипаний, то я навіть не знаю, що на нас чекає. Може бути таке, що конфіскують транспортний засіб із вантажем чи на нашій, чи на польській стороні за висипаний товар, хоча це сталося не з нашої вини. Цілий день вирішувалося питання про те, щоб знайти конвой і щоб з польської сторони у нас був супровід до литовського кордону або хоча б на пів дороги. Але самі розумієте, як це польська поліція має везти три українські самоскиди до Литви. Це смішно. Очевидно, доведеться повертатися до України, бо по території Польщі нам уже «червоне світло», – розповів водій вантажівки.
Також далекобійник розповів подробиці вчорашньої події. Каже, що коли вони вʼїхали на територію Польщі, фермери їх зупинили, взяли всі дані, подивилися документи і сказали що будуть з’ясовувати чи справді товар їде транзитом.
«Нас ввели в оману. Обіцяли, що зараз приїде старший і дасть вказівку, що робити далі, чи будете повертатися в Україну, чи ми вас пропустимо, і ви поїдете транзитом на Литву. Почала збиратися масовка людей, журналісти. Люди спілкувалися, запитували щодо блокади, якби ніхто агресії ніякої не проявляв. А потім приїхали якісь журналісти, вони себе назвали «farmer.pl», з автомобіля подіставали триноги, камери і група з чоловіків так 50 побігла на автомобілі і почала зривати ті пломби, відштовхувати нас, щоб більше того зерна висипалося. Ми зняли тільки пару секунд, бо телефони виривали», – додав водій Вадим Шеретюк.
Українське зерно, яке польські фермери розсипали по дорозі, досі там лежить, його не прибрали. Мітингарі поклали на збіжжя прапор ЄС і опудало з обличчям єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського.
Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що триває спроба розв'язати питання з подальшим транспортуванням зерна.
«Фірма-перевізник із власником вантажу, а це іноземна європейська компанія, визначаються, чи повертатися назад в Україну, чи далі рухатися в напрямку Литви», – сказав український дипломат.
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Про це повідомив Радіо Свобода 12 лютого один із далекобійників Вадим Шеретюк.
«Перевізник готує документи на повернення, але каже, що сам наразі не знає, що і як буде. Як відреагує польська сторона на перетин, як відреагує наша сторона, бо цей вантаж був завантажений, замитнений, ще й тонаж висипаний, то я навіть не знаю, що на нас чекає. Може бути таке, що конфіскують транспортний засіб із вантажем чи на нашій, чи на польській стороні за висипаний товар, хоча це сталося не з нашої вини. Цілий день вирішувалося питання про те, щоб знайти конвой і щоб з польської сторони у нас був супровід до литовського кордону або хоча б на пів дороги. Але самі розумієте, як це польська поліція має везти три українські самоскиди до Литви. Це смішно. Очевидно, доведеться повертатися до України, бо по території Польщі нам уже «червоне світло», – розповів водій вантажівки.
Також далекобійник розповів подробиці вчорашньої події. Каже, що коли вони вʼїхали на територію Польщі, фермери їх зупинили, взяли всі дані, подивилися документи і сказали що будуть з’ясовувати чи справді товар їде транзитом.
«Нас ввели в оману. Обіцяли, що зараз приїде старший і дасть вказівку, що робити далі, чи будете повертатися в Україну, чи ми вас пропустимо, і ви поїдете транзитом на Литву. Почала збиратися масовка людей, журналісти. Люди спілкувалися, запитували щодо блокади, якби ніхто агресії ніякої не проявляв. А потім приїхали якісь журналісти, вони себе назвали «farmer.pl», з автомобіля подіставали триноги, камери і група з чоловіків так 50 побігла на автомобілі і почала зривати ті пломби, відштовхувати нас, щоб більше того зерна висипалося. Ми зняли тільки пару секунд, бо телефони виривали», – додав водій Вадим Шеретюк.
Українське зерно, яке польські фермери розсипали по дорозі, досі там лежить, його не прибрали. Мітингарі поклали на збіжжя прапор ЄС і опудало з обличчям єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського.
Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що триває спроба розв'язати питання з подальшим транспортуванням зерна.
«Фірма-перевізник із власником вантажу, а це іноземна європейська компанія, визначаються, чи повертатися назад в Україну, чи далі рухатися в напрямку Литви», – сказав український дипломат.
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