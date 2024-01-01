Хотів притупити біль від поранення: на Волині суд оштрафував військового, який вживав наркотики
Сьогодні, 01:30
На Волині суд оштрафував військового на 8500 гривень за те, що той купував через мережу інтернет наркотики та вживав їх, аби притупити біль від поранення, отриманого на війні з окупантами.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 лютого 2024 року, передає ВСН.
Як йдеться у вироку, військовослужбовець, учасник бойових дій 31 жовтня 2023 року, перебуваючи в парку, що поблизу вулиці Ковельська в місті Луцьку і, використовуючи мережу інтернет, через мобільний додаток Телеграм у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав психотропну речовину PVP за 1000 гривень для власного вживання. Після чого, того ж дня отримав поліетиленовий зіп-пакет із PVP масою 0,7837 грами. Наркотики він виніс на територію парку, там його затримали працівники поліції.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні інкримінованого визнав повністю. Також військовий пояснив мету свого вчинку: придбав психотропну речовину для особистого вживання, аби полегшити болі від поранення, отриманого під час бойових дій.
Цю обставину суд врахував, тому призначив покарання у виді штрафу, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 статті 309 КК України, а саме у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень). Крім того з обвинуваченого стягнули 956 гривень витрат на залучення експерта для проведення експертизи наркотичних засобів.
«Таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень», - йдеться у вироку суду.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 лютого 2024 року, передає ВСН.
Як йдеться у вироку, військовослужбовець, учасник бойових дій 31 жовтня 2023 року, перебуваючи в парку, що поблизу вулиці Ковельська в місті Луцьку і, використовуючи мережу інтернет, через мобільний додаток Телеграм у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав психотропну речовину PVP за 1000 гривень для власного вживання. Після чого, того ж дня отримав поліетиленовий зіп-пакет із PVP масою 0,7837 грами. Наркотики він виніс на територію парку, там його затримали працівники поліції.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні інкримінованого визнав повністю. Також військовий пояснив мету свого вчинку: придбав психотропну речовину для особистого вживання, аби полегшити болі від поранення, отриманого під час бойових дій.
Цю обставину суд врахував, тому призначив покарання у виді штрафу, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 статті 309 КК України, а саме у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень). Крім того з обвинуваченого стягнули 956 гривень витрат на залучення експерта для проведення експертизи наркотичних засобів.
«Таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень», - йдеться у вироку суду.
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