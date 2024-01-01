Хотів притупити біль від поранення: на Волині суд оштрафував військового, який вживав наркотики

Хотів притупити біль від поранення: на Волині суд оштрафував військового, який вживав наркотики
На Волині суд оштрафував військового на 8500 гривень за те, що той купував через мережу інтернет наркотики та вживав їх, аби притупити біль від поранення, отриманого на війні з окупантами.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 6 лютого 2024 року, передає ВСН.

Як йдеться у вироку, військовослужбовець, учасник бойових дій 31 жовтня 2023 року, перебуваючи в парку, що поблизу вулиці Ковельська в місті Луцьку і, використовуючи мережу інтернет, через мобільний додаток Телеграм у невстановленої досудовим розслідуванням особи придбав психотропну речовину PVP за 1000 гривень для власного вживання. Після чого, того ж дня отримав поліетиленовий зіп-пакет із PVP масою 0,7837 грами. Наркотики він виніс на територію парку, там його затримали працівники поліції.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений вину у вчиненні інкримінованого визнав повністю. Також військовий пояснив мету свого вчинку: придбав психотропну речовину для особистого вживання, аби полегшити болі від поранення, отриманого під час бойових дій.

Цю обставину суд врахував, тому призначив покарання у виді штрафу, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.1 статті 309 КК України, а саме у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8 500 гривень). Крім того з обвинуваченого стягнули 956 гривень витрат на залучення експерта для проведення експертизи наркотичних засобів.

«Таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових кримінальних правопорушень», - йдеться у вироку суду.

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Теги: суд, покарання
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