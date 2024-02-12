Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення





Про це інформує видання



8 лютого АТ «Укрпошта» уклала угоду з ТОВ «Норді» з Луцька на послуги міжнародних перевезень вантажу у 2024 році вартістю 356,68 млн грн.



Замовлені перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має своїм коштом забрендувати напівпричепи в корпоративний стиль «Укрпошти».



ТОВ «Норді» (Луцьк) належить волинським бізнесменам Олені і Сергію Вітюкам. Фірма виграла тендер у єдиного конкурента ТОВ «Галанторг» (Київ) Олександра Ткаченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на послуги міжнародних перевезень вантажу у цьому році вартістю майже 360 мільйонів гривень.Про це інформує видання «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.8 лютого АТ «Укрпошта» уклала угоду з ТОВ «Норді» з Луцька на послуги міжнародних перевезень вантажу у 2024 році вартістю 356,68 млн грн.Замовлені перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має своїм коштом забрендувати напівпричепи в корпоративний стиль «Укрпошти».ТОВ «Норді» (Луцьк) належить волинським бізнесменам. Фірма виграла тендер у єдиного конкурента ТОВ «Галанторг» (Київ)

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