Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення
Сьогодні, 03:11
Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на послуги міжнародних перевезень вантажу у цьому році вартістю майже 360 мільйонів гривень.
Про це інформує видання «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.
8 лютого АТ «Укрпошта» уклала угоду з ТОВ «Норді» з Луцька на послуги міжнародних перевезень вантажу у 2024 році вартістю 356,68 млн грн.
Замовлені перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має своїм коштом забрендувати напівпричепи в корпоративний стиль «Укрпошти».
ТОВ «Норді» (Луцьк) належить волинським бізнесменам Олені і Сергію Вітюкам. Фірма виграла тендер у єдиного конкурента ТОВ «Галанторг» (Київ) Олександра Ткаченка.
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Про це інформує видання «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.
8 лютого АТ «Укрпошта» уклала угоду з ТОВ «Норді» з Луцька на послуги міжнародних перевезень вантажу у 2024 році вартістю 356,68 млн грн.
Замовлені перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має своїм коштом забрендувати напівпричепи в корпоративний стиль «Укрпошти».
ТОВ «Норді» (Луцьк) належить волинським бізнесменам Олені і Сергію Вітюкам. Фірма виграла тендер у єдиного конкурента ТОВ «Галанторг» (Київ) Олександра Ткаченка.
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