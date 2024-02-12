Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення

Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення
Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на послуги міжнародних перевезень вантажу у цьому році вартістю майже 360 мільйонів гривень.

Про це інформує видання «Наші гроші» з посиланням на систему Prozorro.

8 лютого АТ «Укрпошта» уклала угоду з ТОВ «Норді» з Луцька на послуги міжнародних перевезень вантажу у 2024 році вартістю 356,68 млн грн.

Замовлені перевезення вантажівками 20 тонн і від 2,8 тонни. Фірма має своїм коштом забрендувати напівпричепи в корпоративний стиль «Укрпошти».

ТОВ «Норді» (Луцьк) належить волинським бізнесменам Олені і Сергію Вітюкам. Фірма виграла тендер у єдиного конкурента ТОВ «Галанторг» (Київ) Олександра Ткаченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: укрпошта, тендер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з фур на дорогу: реакція соцмереж
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення
Сьогодні, 03:11
Хотів притупити біль від поранення: на Волині суд оштрафував військового, який вживав наркотики
Сьогодні, 01:30
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Суд відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки
12 лютий, 23:47
У місті на Волині депутат підробив результати волевиявлення колег про скликання позачергової сесії
12 лютий, 23:16
Схожі новини
У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії» У Луцьку презентували нову поштову марку із серії «Героїчні професії»
02 лютий, 21:14
Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони Ремонт діагностичного центру у луцькій лікарні оцінили у 2 мільйони
26 січень, 11:30
«Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку, в «Укрпошти» – значний збій «Нафтогаз» заявив про масштабну кібератаку, в «Укрпошти» – значний збій
25 січень, 12:17
У місті на Волині закуповують 20 безпілотників для війська У місті на Волині закуповують 20 безпілотників для війська
24 січень, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцька фірма виграла тендер «Укрпошти» на міжнародні перевезення
Сьогодні, 03:11
 0
Хотів притупити біль від поранення: на Волині суд оштрафував військового, який вживав наркотики
Сьогодні, 01:30
 0
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Суд відмовив Ірині Фаріон у поновленні на посаді професорки Львівської політехніки
12 лютий, 23:47
 0
У місті на Волині депутат підробив результати волевиявлення колег про скликання позачергової сесії
12 лютий, 23:16
 0
Медіа
відео
1/8