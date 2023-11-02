Ситуація поблизу пункту пропуску «Устилуг» на Волині: що кажуть водії про страйк з польської сторони
Сьогодні, 07:17
У рамках акції протесту, що розпочалася 12 лютого біля міжнародних пунктів пропуску "Устилуг — Зосин", польські фермери не планують перешкоджати руху легкового транспорту, автобусів і вантажівок до 3,5 тонн.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, станом на 13:00 12 лютого накопичення легкових автомобілів на виїзд з України та в'їзд із території Польщі не фіксували.
"Через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі до 7,5 тонн, а також порожні вантажівки понад 7,5 тонн на виїзд з України. На виїзд близько 10 вантажівок", — зазначила речниця загону.
Що кажуть водії про перетин українсько-польського кордону
На міжнародному пункті поблизу польського "Зосина" страйкарі блокують рух, проте легкові автомобілі пропускають, розповів водій Андрій, який перетнув кордон легковою автівкою.
З його слів, українським керманичам вантажівок, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі.
"Машини збираються, стоять, тракторів багато. А перед Зосином взагалі насипано сіна, шин. Проблеми є... З машин п'ять точно, які пройшли усі контролі, митниці – виїхали за кордон, можуть виїхати далі в Польщу, але їх не впускають", — сказав чоловік.
Через заблокований пункт пропуску "Устилуг — Зосин" 12 лютого повернувся з Польщі в Україну водій Олександр. Чоловік розповів: його пропустили, адже він рухався легковим автомобілем.
"Ми об’їжджали поміж людей, поміж якихось коліс. По радіо в них кажуть, що з України йде дешевий цукор. Я просто з поляками, з поліцією говорив, кажу: "Чекайте, ваше м’ясо дешевше, яблука дешевше…Усе у вас дешевше". У нас в країні війна, нам потрібна границя. Тобто у них не про зерно мова йде", — сказав чоловік.
Водій ваговоза Сергій чекає перетину українсько-польського кордону. Говорить: їде до Польщі за пальним.
"Це заборона руху, ущємлєніє прав — я не пойму... Вони (польські страйкарі — ред.) кажуть, що мають АДР пускать. Я їду з АДРом, маю право їхати. Не пускають все одно. Вони сказали, що не будуть заперечувати для перетину кордону небезпечних вантажів, але щось машини поки не їдуть", — каже чоловік.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна додала: наразі точних термінів закінчення акції протесту польських фермерів невідомо. Також речниця Волинської митниці Валентина Черниш раніше повідомляла Суспільному, що з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", де зранку 12 лютого на в'їзд в Україну очікувало 650 вантажівок.
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Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. З її слів, станом на 13:00 12 лютого накопичення легкових автомобілів на виїзд з України та в'їзд із території Польщі не фіксували.
"Через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі до 7,5 тонн, а також порожні вантажівки понад 7,5 тонн на виїзд з України. На виїзд близько 10 вантажівок", — зазначила речниця загону.
Що кажуть водії про перетин українсько-польського кордону
На міжнародному пункті поблизу польського "Зосина" страйкарі блокують рух, проте легкові автомобілі пропускають, розповів водій Андрій, який перетнув кордон легковою автівкою.
З його слів, українським керманичам вантажівок, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі.
"Машини збираються, стоять, тракторів багато. А перед Зосином взагалі насипано сіна, шин. Проблеми є... З машин п'ять точно, які пройшли усі контролі, митниці – виїхали за кордон, можуть виїхати далі в Польщу, але їх не впускають", — сказав чоловік.
Через заблокований пункт пропуску "Устилуг — Зосин" 12 лютого повернувся з Польщі в Україну водій Олександр. Чоловік розповів: його пропустили, адже він рухався легковим автомобілем.
"Ми об’їжджали поміж людей, поміж якихось коліс. По радіо в них кажуть, що з України йде дешевий цукор. Я просто з поляками, з поліцією говорив, кажу: "Чекайте, ваше м’ясо дешевше, яблука дешевше…Усе у вас дешевше". У нас в країні війна, нам потрібна границя. Тобто у них не про зерно мова йде", — сказав чоловік.
Водій ваговоза Сергій чекає перетину українсько-польського кордону. Говорить: їде до Польщі за пальним.
"Це заборона руху, ущємлєніє прав — я не пойму... Вони (польські страйкарі — ред.) кажуть, що мають АДР пускать. Я їду з АДРом, маю право їхати. Не пускають все одно. Вони сказали, що не будуть заперечувати для перетину кордону небезпечних вантажів, але щось машини поки не їдуть", — каже чоловік.
Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна додала: наразі точних термінів закінчення акції протесту польських фермерів невідомо. Також речниця Волинської митниці Валентина Черниш раніше повідомляла Суспільному, що з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", де зранку 12 лютого на в'їзд в Україну очікувало 650 вантажівок.
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