Ситуація поблизу пункту пропуску «Устилуг» на Волині: що кажуть водії про страйк з польської сторони





Про це Маргарита Вершиніна. З її слів, станом на 13:00 12 лютого накопичення легкових автомобілів на виїзд з України та в'їзд із території Польщі не фіксували.



"Через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі до 7,5 тонн, а також порожні вантажівки понад 7,5 тонн на виїзд з України. На виїзд близько 10 вантажівок", — зазначила речниця загону.



Що кажуть водії про перетин українсько-польського кордону



На міжнародному пункті поблизу польського "Зосина" страйкарі блокують рух, проте легкові автомобілі пропускають, розповів водій Андрій, який перетнув кордон легковою автівкою.



З його слів, українським керманичам вантажівок, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі.



"Машини збираються, стоять, тракторів багато. А перед Зосином взагалі насипано сіна, шин. Проблеми є... З машин п'ять точно, які пройшли усі контролі, митниці – виїхали за кордон, можуть виїхати далі в Польщу, але їх не впускають", — сказав чоловік.



Через заблокований пункт пропуску "Устилуг — Зосин" 12 лютого повернувся з Польщі в Україну водій Олександр. Чоловік розповів: його пропустили, адже він рухався легковим автомобілем.



"Ми об’їжджали поміж людей, поміж якихось коліс. По радіо в них кажуть, що з України йде дешевий цукор. Я просто з поляками, з поліцією говорив, кажу: "Чекайте, ваше м’ясо дешевше, яблука дешевше…Усе у вас дешевше". У нас в країні війна, нам потрібна границя. Тобто у них не про зерно мова йде", — сказав чоловік.



Водій ваговоза Сергій чекає перетину українсько-польського кордону. Говорить: їде до Польщі за пальним.



"Це заборона руху, ущємлєніє прав — я не пойму... Вони (польські страйкарі — ред.) кажуть, що мають АДР пускать. Я їду з АДРом, маю право їхати. Не пускають все одно. Вони сказали, що не будуть заперечувати для перетину кордону небезпечних вантажів, але щось машини поки не їдуть", — каже чоловік.



Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна додала: наразі точних термінів закінчення акції протесту польських фермерів невідомо. Також речниця Волинської митниці Валентина Черниш раніше повідомляла Суспільному, що з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", де зранку 12 лютого на в'їзд в Україну очікувало 650 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У рамках акції протесту, що розпочалася 12 лютого біля міжнародних пунктів пропуску "Устилуг — Зосин", польські фермери не планують перешкоджати руху легкового транспорту, автобусів і вантажівок до 3,5 тонн.Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону. З її слів, станом на 13:00 12 лютого накопичення легкових автомобілів на виїзд з України та в'їзд із території Польщі не фіксували."Через пункт пропуску "Устилуг — Зосин" можуть слідувати, окрім легкових та автобусів, також вантажні автомобілі до 7,5 тонн, а також порожні вантажівки понад 7,5 тонн на виїзд з України. На виїзд близько 10 вантажівок", — зазначила речниця загону.На міжнародному пункті поблизу польського "Зосина" страйкарі блокують рух, проте легкові автомобілі пропускають, розповів водій, який перетнув кордон легковою автівкою.З його слів, українським керманичам вантажівок, які повертаються після проходження митниці, блокують виїзд на території Польщі."Машини збираються, стоять, тракторів багато. А перед Зосином взагалі насипано сіна, шин. Проблеми є... З машин п'ять точно, які пройшли усі контролі, митниці – виїхали за кордон, можуть виїхати далі в Польщу, але їх не впускають", — сказав чоловік.Через заблокований пункт пропуску "Устилуг — Зосин" 12 лютого повернувся з Польщі в Україну водій. Чоловік розповів: його пропустили, адже він рухався легковим автомобілем."Ми об’їжджали поміж людей, поміж якихось коліс. По радіо в них кажуть, що з України йде дешевий цукор. Я просто з поляками, з поліцією говорив, кажу: "Чекайте, ваше м’ясо дешевше, яблука дешевше…Усе у вас дешевше". У нас в країні війна, нам потрібна границя. Тобто у них не про зерно мова йде", — сказав чоловік.Водій ваговозачекає перетину українсько-польського кордону. Говорить: їде до Польщі за пальним."Це заборона руху, ущємлєніє прав — я не пойму... Вони (польські страйкарі — ред.) кажуть, що мають АДР пускать. Я їду з АДРом, маю право їхати. Не пускають все одно. Вони сказали, що не будуть заперечувати для перетину кордону небезпечних вантажів, але щось машини поки не їдуть", — каже чоловік.Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна додала: наразі точних термінів закінчення акції протесту польських фермерів невідомо. Також речниця Волинської митниціраніше повідомляла Суспільному, що з 9 лютого на території Польщі триває акція протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин", де зранку 12 лютого на в'їзд в Україну очікувало 650 вантажівок.

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