На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам





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Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України.



Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України.



Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам.



Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.



Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.



При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.

Вирок суду набув законної сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ тюремний строк отримав клірик УПЦ (МП) на Дніпропетровщині, який закликав вірян допомагати рашистам.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Дніпропетровської єпархії УПЦ (МП), який підтримав агресивну війну проти України.Під час проповідей він виправдовував повномасштабне вторгнення рф та захоплення частини території України.Також у ході особистих розмов з прихожанами клірик переконував їх виїжджати до росії або в тимчасово окуповані регіони нашої держави, щоб допомагати рашистам.Разом з цим протоієрей очікував на захоплення Дніпропетровщини, про що неодноразово висловлювався під час спілкування з місцевими жителями.Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта, і у вересні 2022 року затримали його у власному помешканні.При обшуках у затриманого вилучили мобільні телефони, які він використовував для нав’язування кремлівської пропаганди.Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) і призначив йому 5 років тюрми.Вирок суду набув законної сили.

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