ЗСУ в Авдіївці отримали потужне підкріплення

ЗСУ в Авдіївці отримали потужне підкріплення
Вперше за майже два роки функціонування 110 бригади деякі підрозділи повноцінно вивели з боїв у Авдіївці для відпочинку.

Про це в телеграмі повідомляє 110 бригада ЗСУ.

«Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла» , — заявив начальник служби зв’язків бригади.

Тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, переважають у силах.



За даними Генштабу ЗСУ, росіяни найбільше штурмують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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