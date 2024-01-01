ЗСУ в Авдіївці отримали потужне підкріплення
Сьогодні, 13:55
Вперше за майже два роки функціонування 110 бригади деякі підрозділи повноцінно вивели з боїв у Авдіївці для відпочинку.
Про це в телеграмі повідомляє 110 бригада ЗСУ.
«Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла» , — заявив начальник служби зв’язків бригади.
Тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, переважають у силах.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни найбільше штурмують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
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Про це в телеграмі повідомляє 110 бригада ЗСУ.
«Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла» , — заявив начальник служби зв’язків бригади.
Тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, переважають у силах.
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни найбільше штурмують на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
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