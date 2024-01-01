ЗСУ в Авдіївці отримали потужне підкріплення

Вперше за майже два роки функціонування 110 бригади деякі підрозділи повноцінно вивели з боїв у Авдіївці для відпочинку.Про це в телеграмі повідомляє 110 бригада ЗСУ.«Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла» , — заявив начальник служби зв’язків бригади.Тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, переважають у силах.За даними Генштабу ЗСУ,та Мар'їнському напрямках.