Поляки заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною

Поляки заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери почали блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Корчова-Краківець".

Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко повідомив в коментарі "Українській правді".

"Близько 14.00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського – "Краківець".

Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну.

Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться в повідомленні.

За словами Демченка, наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту.




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Теги: Польща, блокада, фермери
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