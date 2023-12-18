Поляки заблокували 6-й пункт пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери почали блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Корчова-Краківець".



Про це речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко повідомив в коментарі



"Близько 14.00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського – "Краківець".



Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну.



Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться в повідомленні.



За словами Демченка, наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! рух вантажівок біля пункту пропуску "Корчова-Краківець".Про це речник Держприкордонслужби полковникповідомив в коментарі "Українській правді" "Близько 14.00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського – "Краківець".Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну.Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься", - йдеться в повідомленні.За словами Демченка, наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту.

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