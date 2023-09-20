На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики

На Волині жителька Черкащини намагалась пронести у виправну колонію наркотики
Намагалася пронести наркотики у Маневицьку виправну колонію – жительці Черкаської області повідомлено про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 43-річній жительці Черкаської області повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі (ч.2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, 09 лютого 2024 року жінка намагалася пронести бупренорфін у Маневицьку виправну колонію, де відбуває покарання її чоловік.

Перед тим, як надати довгострокове побачення, її оглянули працівники державної установи – та вилучили наркотичний засіб.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Теги: Волинь, колонія, наркотики
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