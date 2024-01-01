У Луцьку провели в останню путь Героя Сергія Гаврука
Сьогодні, 15:49
Мешканці Луцької міської громади сьогодні, 13 лютого, попрощалися із захисником України Сергієм Гавруком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцем Гавруком Сергієм Євгеновичем (25.08.1971 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та помер 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцем Гавруком Сергієм Євгеновичем (25.08.1971 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації та помер 9 лютого в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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