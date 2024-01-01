У Луцьку провели в останню путь Героя Сергія Гаврука

Мешканці Луцької міської громади сьогодні, 13 лютого, попрощалися із захисником УкраїниПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.Сьогодні у Кафедральному соборі Святої Трійці громада прощалася з військовослужбовцем Гавруком Сергієм Євгеновичем (25.08.1971 року народження). Він був призваний на військову службу по мобілізації тав Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мєчнікова від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Діброва Луганської області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із родиною, духовенством, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися представники влади.Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України» траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Сергія Гаврука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили в управлінні інформаційної роботи міської ради.