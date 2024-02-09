Українських полонених у збитому російському Іл-76 не було, – Данілов

Українських полонених у збитому російському Іл-76 не було, – Данілов
Секретар Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов в інтервʼю виданню Бабель заявив, що українських полонених, яких мали у той день обміняти, у збитому 24 січня російському Іл-76 не було.

Про це пише LB.ua з посиланням на Бабель.

“Чи були там наші полонені, я вам точно можу сказати – ніт”, – сказав Данілов.

Він уточнив, що такі висновки можна зробити на основі досвіду, який був у України після збиття літака МАУ в Ірані у січні 2020 року.

“Якщо би це відбулося, то повірте, кількість біологічного матеріалу – те, що називається, скажімо так, загиблі, – було б в такій кількості… якщо вони кажуть, що там їх було 65… що б вони обов’язково цим скористалися, і вони б обов’язково все це зафільмували, і те поле… воно все було б червоне від крові”, – зазначив Данілов.

Секретар РНБО висловив думку, що у них ця історія була заготовлена, тому слід почекати.

“Ще раз наголошую, якщо це б відбувалося, то, повірте, Лавров би там в ООН – ще одна дивна контора сучасності – він би там так репетував, і вони б усе це показували. Їм нема чого показати”, – зауважив Данілов.

Катастрофа Іл-76

Удень 24 січня в російській Бєлгородській області впав військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни заявили, що на борту нібито були українські військовополонені, і звинуватили Україну в збитті борту. Вони також одразу сказали, що Україна нібито використала західну зброю. Варто зазначити, що росія раніше вдавалася до смертельних провокацій з полоненими українцями, зокрема в Оленівці, де підірвала місце їх утримання і намагалася перекласти провину на Україну. Також росія звинувачувала Україну в збитті борту МН-17 у Донецькій області, але провина рф і її терористів у цьому була доведена Міжнародним кримінальним судом.

Головне управління розвідки підтвердило, що на 24 січня був запланований обмін полоненими, але він зірвався. У ГУР сказали, що не мають "достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Зі свого боку Україна виконала всі домовленості для підготовки обміну. Російських полонених військовослужбовців було вчасно доставлено на обумовлену точку для обміну, де вони перебували у безпеці.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ГУР з’ясовує долю всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Він доручив міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.

Журналісти "Радіо Свобода" встановили імена деяких загиблих членів екіпажу Іл-76. Це військові 117-го військово-транспортного авіаційного полку з дислокацією в Оренбурзі. 17-й полк – це військова частина №45097 в Оренбурзькій області. Згідно з відкритими даними, цей полк обслуговує військово-транспортні засоби, що перевозять спеціальні вантажі для матеріального забезпечення армії рф.

За непідтвердженими офіційно даними, наведеними в медіа, Іл-76 доставляв снаряди. Учора ввечері Генштаб повідомив, що Збройні сили України і надалі здійснюватимуть заходи для знищення засобів доставлення, контролю за повітряним простором для уникнення терористичної загрози, зокрема – на Бєлгородсько-Харківському напрямку.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук вважає, що фейками про збиття Україною літака з власними полоненими ворог прагне підірвати підтримку українців у світі.

СБУ розслідує падіння літака за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

За даними ГУР, на борту Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на літак.

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Теги: росія, літак, полонені
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