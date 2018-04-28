У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 15:30
Через ненадання переваги в русі трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Теремнівській у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про автопригоду патрульним надійшло учора, 8 лютого, близько 23-ї години. На місці інспектори виявили, що на перехресті зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat. Водій одного транспортного засобу, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, не пропустив інший.
Зіткнення призвело до механічних пошкоджень автівок, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не отримав жодних травм.
На винуватця ДТП поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Згідно із статистикою минулого року на Волині порушення правил проїзду перехресть стало причиною 47 ДТП з потерпілими. У них травмувалися 58 громадян, а ще 2 — загинули.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Повідомлення про автопригоду патрульним надійшло учора, 8 лютого, близько 23-ї години. На місці інспектори виявили, що на перехресті зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat. Водій одного транспортного засобу, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, не пропустив інший.
Зіткнення призвело до механічних пошкоджень автівок, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не отримав жодних травм.
На винуватця ДТП поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Згідно із статистикою минулого року на Волині порушення правил проїзду перехресть стало причиною 47 ДТП з потерпілими. У них травмувалися 58 громадян, а ще 2 — загинули.
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