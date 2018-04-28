У Луцьку зіткнулися два автомобілі

У Луцьку зіткнулися два автомобілі
Через ненадання переваги в русі трапилася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Теремнівській у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Повідомлення про автопригоду патрульним надійшло учора, 8 лютого, близько 23-ї години. На місці інспектори виявили, що на перехресті зіткнулися два автомобілі марки Volkswagen Passat. Водій одного транспортного засобу, виїжджаючи на головну дорогу з другорядної, не пропустив інший.

Зіткнення призвело до механічних пошкоджень автівок, але, на щастя, ніхто з учасників автопригоди не отримав жодних травм.

На винуватця ДТП поліцейські склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі

Згідно із статистикою минулого року на Волині порушення правил проїзду перехресть стало причиною 47 ДТП з потерпілими. У них травмувалися 58 громадян, а ще 2 — загинули.
У Луцьку зіткнулися два автомобілі
У Луцьку зіткнулися два автомобілі


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Теги: Луцьк, ДТП, Теремнівська
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