Синоптики: потоп на Волині посилиться
Сьогодні, 14:55
Упродовж чотирьох найближчих днів на річках басейну Прип’яті на Волині продовжиться підйом рівня води з подальшим затопленням.
Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.
Синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.
«У зв'язку з опадами та снiготаненням 10-13 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться підйом рiвнiв води на 0,1-0,5 метра над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд прирiчкових населених пунктах (Прип'ять, Стохiд) та можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь, господарських споруд в рядi прирiчкових сiл (Вижiвка, Стир) i вiдмiток затоплення житлових будинкiв (Стохiд- селище Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi», - зазначили в гідрометцентрі.
Рівень небезпеки синоптики оцінили як другий, «помаранчевий».
Нагадаємо, впродовж тижня площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі.
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Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.
Синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.
«У зв'язку з опадами та снiготаненням 10-13 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться підйом рiвнiв води на 0,1-0,5 метра над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд прирiчкових населених пунктах (Прип'ять, Стохiд) та можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь, господарських споруд в рядi прирiчкових сiл (Вижiвка, Стир) i вiдмiток затоплення житлових будинкiв (Стохiд- селище Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi», - зазначили в гідрометцентрі.
Рівень небезпеки синоптики оцінили як другий, «помаранчевий».
Нагадаємо, впродовж тижня площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі.
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