Синоптики: потоп на Волині посилиться

Синоптики: потоп на Волині посилиться
Упродовж чотирьох найближчих днів на річках басейну Прип’яті на Волині продовжиться підйом рівня води з подальшим затопленням.

Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.

Синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.

«У зв'язку з опадами та снiготаненням 10-13 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться підйом рiвнiв води на 0,1-0,5 метра над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд прирiчкових населених пунктах (Прип'ять, Стохiд) та можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь, господарських споруд в рядi прирiчкових сiл (Вижiвка, Стир) i вiдмiток затоплення житлових будинкiв (Стохiд- селище Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi», - зазначили в гідрометцентрі.

Синоптики: потоп на Волині посилиться


Рівень небезпеки синоптики оцінили як другий, «помаранчевий».

Нагадаємо, впродовж тижня площа підтоплень на Волині збільшилась вдвічі.

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Теги: підтоплення, Волинь
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