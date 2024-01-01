Синоптики: потоп на Волині посилиться

Упродовж чотирьох найближчих днів на річках басейну Прип’яті на Волині продовжиться підйом рівня води з подальшим затопленням.Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний гідрометцентр.Синоптики опублікували попередження про небезпечні гідрологічні явища.«У зв'язку з опадами та снiготаненням 10-13 лютого на рiчках басейну Прип'ятi продовжиться підйом рiвнiв води на 0,1-0,5 метра над поточними рiвнями, з подальшим затопленням заплав. Збережуться вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд прирiчкових населених пунктах (Прип'ять, Стохiд) та можливе досягнення вiдмiток затоплення сільгоспугiдь, господарських споруд в рядi прирiчкових сiл (Вижiвка, Стир) i вiдмiток затоплення житлових будинкiв (Стохiд- селище Любешiв) в Ковельському та Камiнь-Каширському районах Волинської областi», - зазначили в гідрометцентрі.Рівень небезпеки синоптики оцінили як другий, «помаранчевий».Нагадаємо, впродовж тижня площа підтоплень на Волині