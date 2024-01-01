Воїна з Волині Романа Сапожника нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»

Воїна з Волині Романа Сапожника нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»
Жителя села Оздів нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни».

Про це повідомили у Боратинській громаді.

Волинські воїни демонструють непересічну хоробрість та доблесть у справі захисту нашої незламної Батьківщини. Нещодавно троє волинських прикордонників отримали заслужені нагороди – медалі «Захиснику Вітчизни». Серед нагороджених – житель села Оздів Боратинської громади Роман Сапожник.

«Хлопці приєдналися до лав Держприкордонслужби з початку повномасштабного вторгнення по мобілізації. Спершу виконували завдання з охорони та оборони українсько-білоруської ділянки кордону в межах області, а торік навесні відправилися на передову. Прикордонники мужньо протистояли ворогу на Донеччині, відбивали штурми та нищили російських окупантів», - повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Роман Сапожник каже, що, окрім артилерійських зарядів, їхні позиції регулярно обстрілювали запалювальними фосфорними боєприпасами, гатили усім, що мали. Та попри це, вони з побратимами вправно нищили окупантів, які щодоби штурмували українські позиції. Під час таких бойових зіткнень прикордонники отримали численні осколкові поранення, які досі дають про себе знати. Станом на цей час Романа Сапожника звільнено в запас.
Воїна з Волині Романа Сапожника нагородили медаллю «Захиснику Вітчизни»

"Вітаємо нашого земляка з заслуженою нагородою та бажаємо здоров’я!" - наголошують у громаді.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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