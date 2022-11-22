СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ (МП), який організовував провокації у Києво-Печерській лаврі

організовував провокації у Києво-Печерській лаврі.



Про це



Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ієродиякона УПЦ (МП), який діяв на користь країни-агресора.



За даними слідства, фігурант є одним із найближчих соратників митрополита Павла (Лебедя) і причетний до організації масових провокацій у Києво-Печерській лаврі навесні 2023 року.



Під виглядом «акцій протесту» клірик сподівався максимально розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.



Для цього він дистанційно координував свої дії з прокремлівським блогером Шарієм, який підозрюється у державній зраді.



Зокрема, як з’ясувало розслідування, ворожий пропагандист «інструктував» ієродиякона щодо запису та поширення провокативних відео штучних заворушень біля Лаври.



Відзняті стріми одразу підхоплювали російські телеканали та інтернет-ресурси для поширення викривленої інформації про внутрішню обстановку в Україні, зокрема для міжнародної аудиторії.



Крім того, у листуваннях з вірянами клірик виправдовував збройну агресію рф проти України та вихваляв вище військово-політичне керівництво росії. При цьому фігурант регулярно намагався дискредитувати Сили оборони, у тому числі захисників Маріуполя.



Ініційована СБУ судова експертиза підтвердила факти його підривної діяльності.



Під час обшуків за місцем перебування клірика виявили комп’ютерну техніку, більше десяти мобільних телефонів і майже 300 сім-карток із доказами злочинних дій.



На підставі одержаних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.



Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київський області за процесуального керівництва обласної прокуратури.



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