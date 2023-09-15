СБУ прийшла з обшуками до Києво-Печерської лаври





Інформацію підтвердив співрозмовник



За даними нашого джерела, СБУ навідалася до священнослужителя, який координував постановні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.



Перед цим про прибуття до Лаври спецпризначенців повідомляв адвокат монахів УПЦ МП Микита Чекман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зранку 9 лютого співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками на територію Києво-Печерської лаври.Інформацію підтвердив співрозмовник hromadske у правоохоронних органах.За даними нашого джерела, СБУ навідалася до священнослужителя, який координував постановні акції протесту під час повернення майна Лаври державі.Перед цим про прибуття до Лаври спецпризначенців повідомляв адвокат монахів УПЦ МП

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