Понад 40 шкіл на Волині перевели на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності





Як розповіли



У Ковельському районі дистанційно працює 21 навчальний заклад в Ковельській, Любомльській, Шацькій, Турійській та інших громадах. Також було призупинено роботу дитсадка у Забродівській громаді.



У Камінь-Каширському районі через захворюваність змінили режим роботи 13 навчальних закладів в Маневицькій, Любешівській ТГ. Зачинити довелося п'ять закладів дошкільної освіти в Сошичненській громаді.



На дистанційне навчання також перевели шість закладів загальної середньої освіти та два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі (Луцька, Ківерцівська, Рожищенська, Підгайцівська та інших громадах), також дистанційно навчаються окремі класи двох шкіл обласного центру



У Володимирському районі наразі призупинили очне навчання два навчальні заклади та один дитсадок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 9 лютого 2024 року 42 школи на Волині переведені на дистанційне навчання через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів та вчителів. Це вдвічі більше навчальних закладів, ніж було минулого тижня.Як розповіли Суспільному в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, найбільше шкіл переведена на дистанційне навчання у Ковельському та Камінь-Каширському районах.У Ковельському районі дистанційно працює 21 навчальний заклад в Ковельській, Любомльській, Шацькій, Турійській та інших громадах. Також було призупинено роботу дитсадка у Забродівській громаді.У Камінь-Каширському районі через захворюваність змінили режим роботи 13 навчальних закладів в Маневицькій, Любешівській ТГ. Зачинити довелося п'ять закладів дошкільної освіти в Сошичненській громаді.На дистанційне навчання також перевели шість закладів загальної середньої освіти та два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі (Луцька, Ківерцівська, Рожищенська, Підгайцівська та інших громадах), також дистанційно навчаються окремі класи двох шкіл обласного центруУ Володимирському районі наразі призупинили очне навчання два навчальні заклади та один дитсадок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію