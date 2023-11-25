Біля Луцька 62-річна водійка збила двох пішоходок





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18 години, 8 лютого. 62-річна керманичка Skoda Fabia наїхала на двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 69-річна та 68-річна лучанки отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили.



Водійка за кермом була твереза.



На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Струмівці постраждало дві пішохідки: поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 18 години, 8 лютого. 62-річна керманичка Skoda Fabia наїхала на двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. 69-річна та 68-річна лучанки отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили.Водійка за кермом була твереза.На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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