«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович
Сьогодні, 9 лютого, «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

"Сьогодні, 9 лютого, назавжди в рідне село Пулемець повертається військовослужбовець Микола Войтович, який загинув, захищаючи Україну від рашистів.

▪️Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 10:30.

▪️Сьогодні ж відбудеться і похорон бійця.

▪️Просимо мешканців сіл Самійличі, Пехи, Положеве, Піща, Пулемець, Ростань, селища Шацьк гідно зустріти Героя

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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