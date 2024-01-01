«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович

Микола Войтович.



Про це



"Сьогодні, 9 лютого, назавжди в рідне село Пулемець повертається військовослужбовець Микола Войтович, який загинув, захищаючи Україну від рашистів.



▪️Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 10:30.



▪️Сьогодні ж відбудеться і похорон бійця.



▪️Просимо мешканців сіл Самійличі, Пехи, Положеве, Піща, Пулемець, Ростань, селища Шацьк гідно зустріти Героя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 лютого, «На щиті» на рідну Волинь повертається ГеройПро це повідомили у Шацькій громаді."Сьогодні, 9 лютого, назавжди в рідне село Пулемець повертається військовослужбовець, який загинув, захищаючи Україну від рашистів.▪️Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 10:30.▪️Сьогодні ж відбудеться і похорон бійця.▪️Просимо мешканців сіл Самійличі, Пехи, Положеве, Піща, Пулемець, Ростань, селища Шацьк гідно зустріти Героя

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