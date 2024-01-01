«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович
Сьогодні, 09:57
Сьогодні, 9 лютого, «На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Сьогодні, 9 лютого, назавжди в рідне село Пулемець повертається військовослужбовець Микола Войтович, який загинув, захищаючи Україну від рашистів.
▪️Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 10:30.
▪️Сьогодні ж відбудеться і похорон бійця.
▪️Просимо мешканців сіл Самійличі, Пехи, Положеве, Піща, Пулемець, Ростань, селища Шацьк гідно зустріти Героя
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Сьогодні, 9 лютого, назавжди в рідне село Пулемець повертається військовослужбовець Микола Войтович, який загинув, захищаючи Україну від рашистів.
▪️Траурний кортеж прибуде до Шацька орієнтовно об 10:30.
▪️Сьогодні ж відбудеться і похорон бійця.
▪️Просимо мешканців сіл Самійличі, Пехи, Положеве, Піща, Пулемець, Ростань, селища Шацьк гідно зустріти Героя
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