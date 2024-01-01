Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,



– танків ‒ 6385 (+2) од,



– бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,



– артилерійських систем – 9435 (+24) од,



– РСЗВ – 981 (+1) од,



– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,



– літаків – 332 (+0) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),



– крилаті ракети ‒ 1881 (+1),



– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,



– підводні човни ‒ 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,



– спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 вояк.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.– особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,– танків ‒ 6385 (+2) од,– бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,– артилерійських систем – 9435 (+24) од,– РСЗВ – 981 (+1) од,– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,– літаків – 332 (+0) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),– крилаті ракети ‒ 1881 (+1),– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,– підводні човни ‒ 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,– спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

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