Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів

Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 вояк.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,

– танків ‒ 6385 (+2) од,

– бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,

– артилерійських систем – 9435 (+24) од,

– РСЗВ – 981 (+1) од,

– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,

– літаків – 332 (+0) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),

– крилаті ракети ‒ 1881 (+1),

– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

– підводні човни ‒ 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,

– спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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