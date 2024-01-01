Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів
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Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 393290 вояк.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,
– танків ‒ 6385 (+2) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
– артилерійських систем – 9435 (+24) од,
– РСЗВ – 981 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
– крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,
– спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько393290 (+910) осіб,
– танків ‒ 6385 (+2) од,
– бойових броньованих машин ‒ 11921 (+22) од,
– артилерійських систем – 9435 (+24) од,
– РСЗВ – 981 (+1) од,
– засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
– літаків – 332 (+0) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18),
– крилаті ракети ‒ 1881 (+1),
– кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
– підводні човни ‒ 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн– 12551 (+38) од,
– спеціальна техніка ‒ 1509 (+4).
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