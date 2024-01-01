Курс валют у Луцьку 9 лютого

Курс валют у Луцьку 9 лютого
9 лютого готівковий курс долара становить 37.85, продають його за 38.25.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.00, а продають за 41.50.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.40, а продають за 9.63.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині водій рейсового автобуса відмовився везти військових: що каже перевізник
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
Сьогодні, 09:40
Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 9 лютого
Сьогодні, 09:16
Сили оборони минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
«Списати себе неправильно»: військовий після поранення служить у Волинському ТЦК і займається спортом
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 8 лютого Курс валют у Луцьку 8 лютого
08 лютий, 09:20
Курс валют у Луцьку 7 лютого Курс валют у Луцьку 7 лютого
07 лютий, 09:48
Курс валют у Луцьку на 6 лютого Курс валют у Луцьку на 6 лютого
06 лютий, 09:50
Курс валют у Луцьку на 5 лютого Курс валют у Луцьку на 5 лютого
05 лютий, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Микола Войтович
Сьогодні, 09:57
 0
The Economist назвав звільнення Залужного новим етапом війни і припустив, що Зеленський помилився
Сьогодні, 09:40
 0
Українські воїни за добу ліквідували майже 1000 окупантів
Сьогодні, 09:30
 0
Курс валют у Луцьку 9 лютого
Сьогодні, 09:16
 0
Сили оборони минулої доби відбили 19 атак ворога в районі Авдіївки, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
 0
Медіа
відео
1/8