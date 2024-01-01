«Списати себе неправильно»: військовий після поранення служить у Волинському ТЦК і займається спортом

Антон Сосінський мобілізувався до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нині живе в Луцьку, де служить в обласному ТЦК та СП, пролікувавшись після мінно-вибухового поранення ніг.



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До повномасштабної війни вісім років жив і працював у польському місті Любліні, а 24 лютого 2022 року повернувся в Україну, каже Антон. Сам чоловік родом із Тернополя.



"Була власна справа. Компанія з переробки лікарських рослин. Досі вона функціонує. Просто розумів, що треба сюди їхати, бо у мене батьки у Тернополі, друзі усі тут. Не бачив іншого варіанта. Для мене більшою несподіванкою було те, що наша армія прийняла бій і це не було повторення Криму", — каже чоловік.



У березні 2022-го Антон Сосінський пішов служити у другий окремий стрілецький батальйон Сухопутних військ, де більшість бійців із Волині. 23 травня 2022 року у Лимані Донецької області отримав мінно-вибухове поранення ніг. Каже: госпітальне лікування зайняло чотири місяці, потому — подальше лікування і реабілітація.



"Ахілове сухожилля мені вирвало і гомілкова кістка була роздроблена. Звуку не було, можливо, скид, бо дуже точно попало... Операції — не пам’ятаю, скільки їх було. На двох ногах операції були. Виходить як знерухомлений, дуже важко таке сприйняти", — сказав чоловік.



Зі слів Антона Сосінського, пережити емоційні труднощі допомогли батьки, сестра та друзі, котрі постійно навідувались до нього у шпиталі. Майже пів року завдяки волонтерам проходив реабілітацію у Данії. З його слів, спершу мала бути операція, проте пізніше лікарі рекомендували проходити реабілітацію, котра в його випадку ефективніша й могла б замінити операційне втручання.



"Мені купили велосипед, і ходити спочатку я не міг, а хотілось щось побачити, кудись вийти і почав їздити на велосипеді. У перший виїзд, певно, кілометр не зміг проїхати, бо без фізичних вправ і навантажень задишка дуже сильна. З часом почав їздити, а ходити — то я почав прив’язувати до велосипеда милиці і якщо треба було десь перекусити, то вже на милицях туди скакав", — каже Антон.



Двічі Антон відновлював здоров’я у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, каже ерготерапевтка Тетяна Ткачук. З її слів, його відновлення має позитивну динаміку.



"Ми працювали над першою реабілітацією певно до місяця. У період між реабілітаціями Антон займався і коли він прийшов на другу реабілітацію, результати були дуже відчутні", — сказала фахівчиня.



Сам військовий додав: "Списати себе і нічим не займатися — це не те що безвідповідально, а певно й неправильно".



На початку січня 2024 року Антон Сосінський взяв участь у відборі на змагання Повітряних сил США з адаптивних видів спорту у Києві. Для чоловіка це були перші такі змагання, і хоч не пройшов серед 300 учасників, але, з його слів, отримав стимул до тренувань на велосипеді й підтримку бійців після поранення.



"Головна суть цих змагань – те, що навіть підготовка до відбору дає стимул людині займатися, входити у більш тренувальний режим. Не кожен зможе встати зранку на тренування. Хочеться себе більше шкодувати, а підготовка до змагань заставляє тренуватися на межі своїх можливостей і розширяти їх", — сказав чоловік.



Зараз чоловік продовжує службу у Збройних силах України, працює у Волинському ТЦК.



"Списати себе і нічим не займатися – це не те, що безвідповідально, а певно, неправильно. Пережити, побувати на межі життя і смерті, вибратися... Треба старатися бути корисним, ефективним, допомагати", — сказав Антон Сосінський.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьмобілізувався до лав ЗСУ із перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нині живе в Луцьку, де служить в обласному ТЦК та СП, пролікувавшись після мінно-вибухового поранення ніг.Як розповів Суспільному 48-річний чоловік, зараз намагається активно займатися тренуваннями на велосипеді, щоб бути в спортивній формі та потрапити в збірну України до участі у змаганнях Військово-повітряних сил США.До повномасштабної війни вісім років жив і працював у польському місті Любліні, а 24 лютого 2022 року повернувся в Україну, каже Антон. Сам чоловік родом із Тернополя."Була власна справа. Компанія з переробки лікарських рослин. Досі вона функціонує. Просто розумів, що треба сюди їхати, бо у мене батьки у Тернополі, друзі усі тут. Не бачив іншого варіанта. Для мене більшою несподіванкою було те, що наша армія прийняла бій і це не було повторення Криму", — каже чоловік.У березні 2022-го Антон Сосінський пішов служити у другий окремий стрілецький батальйон Сухопутних військ, де більшість бійців із Волині. 23 травня 2022 року у Лимані Донецької області отримав мінно-вибухове поранення ніг. Каже: госпітальне лікування зайняло чотири місяці, потому — подальше лікування і реабілітація."Ахілове сухожилля мені вирвало і гомілкова кістка була роздроблена. Звуку не було, можливо, скид, бо дуже точно попало... Операції — не пам’ятаю, скільки їх було. На двох ногах операції були. Виходить як знерухомлений, дуже важко таке сприйняти", — сказав чоловік.Зі слів Антона Сосінського, пережити емоційні труднощі допомогли батьки, сестра та друзі, котрі постійно навідувались до нього у шпиталі. Майже пів року завдяки волонтерам проходив реабілітацію у Данії. З його слів, спершу мала бути операція, проте пізніше лікарі рекомендували проходити реабілітацію, котра в його випадку ефективніша й могла б замінити операційне втручання."Мені купили велосипед, і ходити спочатку я не міг, а хотілось щось побачити, кудись вийти і почав їздити на велосипеді. У перший виїзд, певно, кілометр не зміг проїхати, бо без фізичних вправ і навантажень задишка дуже сильна. З часом почав їздити, а ходити — то я почав прив’язувати до велосипеда милиці і якщо треба було десь перекусити, то вже на милицях туди скакав", — каже Антон.Двічі Антон відновлював здоров’я у Луцькому медичному центрі реабілітації учасників бойових дій, каже ерготерапевтка. З її слів, його відновлення має позитивну динаміку."Ми працювали над першою реабілітацією певно до місяця. У період між реабілітаціями Антон займався і коли він прийшов на другу реабілітацію, результати були дуже відчутні", — сказала фахівчиня.Сам військовий додав: "Списати себе і нічим не займатися — це не те що безвідповідально, а певно й неправильно".На початку січня 2024 року Антон Сосінський взяв участь у відборі на змагання Повітряних сил США з адаптивних видів спорту у Києві. Для чоловіка це були перші такі змагання, і хоч не пройшов серед 300 учасників, але, з його слів, отримав стимул до тренувань на велосипеді й підтримку бійців після поранення."Головна суть цих змагань – те, що навіть підготовка до відбору дає стимул людині займатися, входити у більш тренувальний режим. Не кожен зможе встати зранку на тренування. Хочеться себе більше шкодувати, а підготовка до змагань заставляє тренуватися на межі своїх можливостей і розширяти їх", — сказав чоловік.Зараз чоловік продовжує службу у Збройних силах України, працює у Волинському ТЦК."Списати себе і нічим не займатися – це не те, що безвідповідально, а певно, неправильно. Пережити, побувати на межі життя і смерті, вибратися... Треба старатися бути корисним, ефективним, допомагати", — сказав Антон Сосінський.

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