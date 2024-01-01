У пропагандистки Скабеєвої сталася істерика через Залужного

У пропагандистки Скабеєвої сталася істерика через Залужного
В ефірі телевізійної програми російської пропагандистки Ольги Скабеєвої запрошений військовий експерт Костянтин Сівков наважився похвалити Залужного і визнав, що той є талановитим воєначальником, оскільки у важких умовах зміг зупинити армію РФ. Від почутого у ведучої сталася справжня істерика.

На цей епізод звернув увагу український блогер Денис Казанський, передає ТСН.

“У тих умовах, в яких він опинився досягнути тих результатів...”, - розпочав розвивати свою думку постійний учасник пропагандистських телепрограм, але Скабеєва негайно закрила йому рота.

“В яких умовах? Давайте його пошкодуємо! Він з Росією воює!” - істерично репетувала пропагандистка..

“В умовах, коли не було панування у повітрі, а панування повністю у Росії”, - намагався пояснити свою думку Костянтин Сівков.

“Залужний кривавий убивця! Він віддає накази про убивство російських солдатів! О Боже, немає переваги в повітрі в Залужного!” - не дала договорити йому ведуча програми, яка покликана висміювати Україну та її армію.

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Теги: Залужний, Скабєєва, скандал
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